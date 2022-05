Minden 3. magyar segítette az Ukrajnából érkező menekülteket, a segítséget nyújtók 58 százaléka pénzadománnyal, 40 százaléka élelmiszerrel, 39 százaléka pedig egyéb adománnyal támogatta őket – közölte reprezentatív kutatása alapján a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) szerdán.

A nők 36 százaléka, a férfiak negyede vett részt adománnyal vagy önkéntes munkával a segítségnyújtásban. Legnagyobb arányban a nyugdíjasok, a házasok, a kettőnél több gyermeket nevelők és a felsőfokú végzettségűek segítettek. A segítséget nyújtó válaszadók csaknem ötöde, leginkább a 30 és 50 év közöttiek, önkéntesként is segítette a menekülteket.

A felmérésből kiderült az is, hogy a megkérdezettek több mint háromnegyede szerint a kormány helytáll és megfelelően kezeli a menekültek helyzetét. A megkérdezettek mindössze 13 százaléka volt elégedetlen, 10 százaléka nem tudta megítélni a kérdést.

Az emberek többsége jól informált

A válaszadók harmada tudja, hogy már több mint 600 ezer menekült érkezett az országba, harmada szerint kevesebb, mint félmillióan jöttek, negyedük pedig úgy tudja 500-600 ezren érkeztek Ukrajnából. A válaszadók fele arról is tud, hogy a határ menti településeken kialakított segítségpontokon (Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány, Tiszabecs) kapnak szervezetten ellátást a Magyarországra érkező menekültek. 37 százalékuk azzal is tisztában van, hogy a budapesti BOK Csarnokban kialakított tranzitközponton is segítik őket.

A menekültek támogatásában részt vevő szervezetek közül legtöbben a karitatív szervezeteket említették, legmagasabb arányban a Máltai Szeretetszolgálatot és a Magyar Vöröskeresztet. A többség azt is tudja, hogy a kormány, az egyházak és a civil karitatív szervezetek összefogásával történik a menekültek ellátása, amelyben jelentős szerepe van a gazdasági élet szereplőinek is.

A Kincs felhívta a figyelmet arra, hogy a segítségre még mindig nagy szükség van, ezért továbbra is fontos az önkéntes munka. A BOK Csarnokban kialakított gyermeksarokban például továbbra is szeretettel várják az önkénteseket, akik a bokonkentesek.booked4.us honlapon regisztrálhatnak.

Az országos reprezentatív kutatás ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készült április 13. és 22. között.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd