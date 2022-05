A szervezők felidézték, hogy a Furmint Február azzal a céllal indult el 2010-ben, hogy ez a magyar borkultúra szempontjából kiemelten fontos fehér szőlőfajta minél szélesebb körben eljusson a borkedvelő közönséghez és minél többen megismerjék a benne rejlő lehetőségeket.

Hangsúlyozták, hogy

12 évvel ezelőtt, amikor Kézdy Dániel életre hívta a Furmint Február mozgalmat, még méltatlanul kevés szó esett a furmintról. Mára azonban elmondható, hogy mind a borászok, mind a borkedvelő közösség összeköti a februárt ezzel a rengeteg lehetőséget tartogató szőlőfajtával, hiszen a tél utolsó hónapjában országszerte számos helyen tartanak furmintkóstolókat, kerülnek fel a borlapokra furmint tételek, árusítanak kedvezménnyel furmintokat, rendeznek furminttal kapcsolatos, egyéb programokat.

Az elmúlt két évben azonban a koronavírus-járvány miatt februárban csak a kisebb kóstolók és programok tudtak megvalósulni a rendezvénysorozat keretében, a hagyományos nagykóstoló elmaradt.

Idén a nagy érdeklődésre tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy kivételesen tavasszal megtartják az eseményt, amelyre így új helyszínen és időpontban kerül sor.

Számunkra a Furmint Nagykóstoló minden évben igazi ünnep. (...) Idén el kellett engednünk a korábban tíz évig használt és szeretett helyszínünket, de biztosak vagyunk benne, hogy a szépen felújított Hagyományok Háza és a kivételes tavaszi időpont új lendületet és kiváló lehetőségeket biztosít majd ennek a jól bejáratott rendezvénynek

– fogalmazott Kézdy Dániel főszervező.

A 12. Furmint Nagykóstoló keretében a mintegy nyolcvan kiállító sorakozik fel a rendezvényen, asztalaiknál összesen több mint százötven furmint kóstolható majd.

A borászatok túlnyomó része idén is a Tokaji borvidékről érkezik a Hagyományok Házába, de a Somlói borvidéket és a Balaton-felvidéket is szép számmal képviselik a termelők, ráadásul lesznek egri, mátrai, sőt határon túli furmintok is – tudatták a szervezők.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)