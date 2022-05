Gyarmatosítók 2 órája

Az emberiség történelmi eseményeivel függ össze a patkányok terjedése

Egy új, ősi DNS-elemzés rávilágított arra, hogy a fekete halálként is emlegetett pestis terjesztéséért is felelős házi patkány hogyan terjedt el Európa-szerte. Kiderült, hogy a rágcsáló a római és a középkorban két alkalommal is kolonizálta a kontinenst. A York Egyetem, az Oxfordi Egyetem és a Max Planck Embertörténeti Tudományos (Jena) és Evolúciós Antropológiai Intézet (Lipcse) által vezetett tanulmány az első ősi genetikai vizsgálat a fajról, amit gyakran hajópatkánynak hívnak.

A házi patkány legalább kétszer „gyarmatosította" Európát A házi patkány (Rattus rattus) egyike annak a három rágcsálófajnak, a házi egérrel (Mus musculus) és a vándorpatkányokkal (Rattus norvegicus) együtt, amelyek világszerte elterjedtek annak eredményeként, hogy az emberi lakóhelyek körül tudnak élni, kihasználva ennek előnyeit a táplálkozás és a szállítás tekintetében – írja az Origo. A házi patkányok Európa-szerte elterjedtek a 18. századig, mielőtt a populációjuk nagymértékben lecsökkent volna, valószínűleg az újonnan érkezett vándorpatkányok, a mérsékelt égövi Európában jelenleg uralkodó patkányfajjal való versengés eredményeként. Az 1. és a 17. század közötti európai és észak-afrikai régészeti lelőhelyeken talált ősi házi patkánymaradványok DNS-ének elemzésével a kutatók egy új képet kaptak arról, hogyan is terjedtek el a patkánypopulációk az emberi kereskedelem, a városiasodás, és birodalmak határainak tágításával. A most publikált tanulmány szerint a házi patkány legalább kétszer „gyarmatosította” Európát: egyszer a római terjeszkedéssel, majd ismét a középkorban; ez egybevág a patkányok hanyatlására vagy akár eltűnésére vonatkozó régészeti bizonyítékokkal a kora középkorban. A szerzők szerint ez valószínűleg a római gazdasági rendszer felbomlásával áll összefüggésben, bár az éghajlatváltozás és a hatodik századi Iusztinianosz -pestis is közrejátszhatott. A házi patkány és az emberi populáció dinamikája szorosan tükrözi egymást Amikor azonban a települések és a hosszú távú kereskedelem újra megjelentek a középkorban, a házi patkányok új hulláma is felbukkant.

Régóta tudjuk, hogy a patkányok elterjedése összefügg az emberiség eseményeivel, és azt is gyanítottuk, hogy a római terjeszkedés hozta őket észak felé Európába– mondta David Orton, a Yorki Egyetem Régészeti Tanszékének munkatársa a Max Planck Intézet oldalán közzétett cikkben. – De a tanulmányunk egyik figyelemre méltó eredménye pont az, hogy ez mennyire egyetlen eseménynek tűnik: genetikai szempontból az összes római patkánycsont Angliától Szerbiáig egyetlen csoportot alkot. Hozzátette: amikor a patkányok újra megjelentek a középkorban, teljesen más genetikai lenyomatot hagytak maguk után, de ismét az összes minta – Angliától Magyarországon át Finnországig – egy csoportot képviselt. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, nem is remélhettek volna világosabb bizonyítékot Európa ismételt „gyarmatosítására”.

A vándorpatkányok modern dominanciája elhomályosította az európai fekete patkányok lenyűgöző történetét– mutatott rá Greger Larson és Alex Jamieson, az Oxfordi Egyetem kutatói, a tanulmány társszerzői. – Ezeknek az ősi házi patkányoknak a genetikai aláírása megmutatja, hogy a házi patkány és az emberi populáció dinamikája milyen szorosan tükrözi egymást. A szerzők szerint a tanulmány az emberi kontinenseken átívelő mozgásról is információkat szolgáltathat. Borítókép: illusztráció (Shutterstock)

