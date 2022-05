Az aranysakál, amelyet nádi farkasként is szoktak emlegetni, hosszú évszázadok óta egy őshonos, alacsony létszámban, alkalmanként megjelenő ragadozó volt Magyarországon. Az utóbbi évekre jellemző gyors elterjedésük miatt az állattartók és a vadgazdálkodók részéről egyre gyakrabban hallani panaszos hangokat.

Mit kell tudnunk erről a titokzatos fajról?

A válaszokat Heltai Miklóstól, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének vezetőjétől kaptuk meg, aki országos és nemzetközi vonatkozásban is elismert sakálszakértőként van számon tartva – olvasható az Origo cikkében.

A kezdetben vizes élőhelyekhez kötődő ragadozó valószínűleg Ázsia felől érkezett a kontinensre. Első megjelenésének ideje bizonytalan, mind hazánkban, mind a Balkánon nagyon kevés a történelmi bizonyíték erre. A kutyafélék családjába tartozó faj a 19. és 20. század folyamán az élőhelyek átalakulása (elsősorban a vizes élőhelyek arányának jelentős csökkenése), valamint az üldözésük miatt a Balkán jelentős részéről eltűnt.

Hazánkban 1942-t tartották a kipusztulás dátumának.

Az 1970-es évek végén, a '80-as évek elején viszont azt tapasztalták Bulgáriában, hogy az ott megmaradt állomány hirtelen növekedni kezdett. Ez elsősorban az állattenyésztésben okozott gondot. Ebben az időszakban Magyarországon és Kelet-Németországban is észleltek fiatal kan egyedeket, ám szaporodó állományokról ekkor még nem beszélhettünk. Idehaza a 90-es évek elején telepedett meg újra a Dráva-síkon, Somogy és Baranya megyét érintve.

Az azóta tartó állománybeli növekedés a gyakorlatban biológiai inváziónak tekinthető. Ma már nincs olyan nagyobb térsége az országnak, ahol ne lenne bizonyíthatóan jelen.

A sakál nemcsak Magyarországon terjed, hanem egy Európa-szerte ismert jelenségről beszélünk. A balti államokban, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban is vannak állományok, illetve voltak már megfigyelések Franciaországban, Svájcban, a Benelux államokba, Dániában, sőt Norvégiában is.

Invazív vagy inváziós a faj?

Lanszki József és Heltai Miklós egymástól függetlenül, a 90-es évek elejétől kezdtek el foglalkozik az aranysakálokkal. Majd 97-től kezdve közösen folytatták és végzik ma is ezt a munkát. A MATE professzorai és munkatársaik egy monitoring-program részeként az állomány nyomon követését, táplálkozási szokásainak megismerését, a genetikai háttér és a gyors állománynövekedés okainak feltárását tűzték ki célul. Az elmúlt évtizedekben végzett munkájuknak köszönhetően ma már gazdag ismeretanyag áll rendelkezésre a ragadozóról.

A kétezres évek elején az aranysakálnál egy rendkívül gyors és egy nagyon erőteljes állománynövekedés volt megfigyelhető. Heltai Miklós és kollégái 2003-ban írták le először a biológiai inváziót, azaz a tömeges elszaporodást a faj kapcsán.

A tudományos definíció szerint nem tekinthető invazív fajnak a sakál, mert nem emberi segítséggel került a hazai élőhelyekre. A sakál ugyanis természetes úton, eredeti elterjedési területére érkezett vissza. A hirtelen, nagyon gyors és erőteljes állománynövekedés azóta is folyamatosan tapasztalható. Becsült létszámuk folyamatosan nő. Az Országos Vadgazdálkodási Adattárban közzétett adatok szerint 2020-ban 12 126, 2021-ben 15 356 aranysakált lőttek le elsősorban Baranya, Bács-Kiskun és Somogy megyékben.

A faj legfontosabb jellemzői

A sakál kiválóan alkalmazkodik. Az eredetileg kifejezetten vizes élőhelyekhez kötődő ragadozó az elmúlt évtizedekben hihetetlenül jól idomult a száraz élőhelyekhez. Ma már a homokháton telepített akác- és fenyves erdőkben is otthon érzi magát. Lanszki József, a MATE VTI Kaposvári Campusának kutatója táplálkozásvizsgálatot végzett, amelynek köszönhetően már azt is tudjuk, hogy a sakál alkalmazkodóképessége a táplálkozására is jellemző.

Különböző körülmények között keresi a nagy mennyiségben megtalálható, kevés energiabefektetéssel járó, magas fehérjetartalmú táplálékot. Szerbiában például a szeméttelepeken fogyaszt el mindent, ami emészthető számára.

A sakál Ormánságban pocokra vadászik. Magyarország nagyvadas területein, Somogyban és Baranyában a vadászatokon kint hagyott zsigerekkel, maradékokkal táplálkozik. A Bács megyei tanyavilágban az állattartó gazdák által kidobott háziállat-maradványokat eszi, de a gyümölcsöt, a kukoricát is elfogyasztja, ha más nincs.

Az aranysakál túlélési sikerének másik titka (az általános élőhely és táplálkozási alkalmazkodáson túl) a szociális rendszerben keresendő. Családi szerkezetben, csoportokban él, ami jelentősen növeli a kölykök túlélését. A párok kapcsolata monogám, hosszú távú, a kölykök felnevelésében mindkét fél részt vesz. Ezenkívül az idősebb kölykök, főként a nőstények is részt vesznek a fiatalabbak nevelésében. Ezért aztán a kölykök felnevelése sokkal hatékonyabb, mint például a potenciális versenytárs, a róka esetében. A rókáknál ugyanis szeptemberre már a kölykök jelentős része hónapok óta kénytelen egyedül életben maradni.

Tehát a szociális struktúra és az ebből adódó hatékony kölyöknevelés szintén hozzájárul a sakál terjedéséhez.

Miért nem szeretjük a sakálokat?

A Heltai Miklós nevéhez köthető monitoring-programnak köszönhetően időben értesítették az érintett vadgazdálkodásban a természetvédelemben érdekelt szakembereket a faj országos elterjedésére. Jelezték, hogy jelenlétére számítani kell mindenhol, készüljenek fel rá. Kérdésként merülhet fel, hogyan lehet egy rendkívüli alkalmazkodó képességekkel rendelkező, gyors mozgású, intelligens, inváziós ragadozóval felvenni a harcot. A borjak, a gidák, az apróvadfajok, a háziállatok is veszélyben lehetnek az aranysakál előfordulási helyein. Vadászata az átlagosnál nagyobb figyelmet és tudást követel meg.

Hazánkban rendezik meg a 3. Nemzetközi Szimpóziumot a sakálokról és a rokon fajokról

2014-ben Szerbiában tartották meg az első Nemzetközi Aranysakál Szimpóziumot, amelyen Magyarországot Heltai Miklós professzor képviselte Lanszki Józseffel egyetemben a Tudományos Bizottság tagjaként. A 4 évenként megrendezésre kerülő szakmai találkozót másodszor Görögországban tartották, idén pedig Magyarországon, Gödöllőn kerül sor a konferenciára november 2. és 4. között.

Az eseményre rövidesen regisztrálni lehet a honlapon.

Borítókép: MTI / Kovács Attila