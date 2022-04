Phenjani luxusingatlannal ajándékozta meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a kommunista állam legismertebb, több mint öt évtizede a képernyőn lévő tévébemondónőjét – derült ki a KCNA észak-koreai állami hírügynökség csütörtöki bejelentéséből.

A külföldön az észak-koreai propagandagépezet arcának is tartott Ri Csun He ad egyebek között hírt az ország nukleáris fejlesztéseiről és rakétakilövéseiről. Ő jelentette be a két korábbi észak-koreai vezető, Kim Dzsong Il – Kim Dzsong Un apja –, valamint Kim Ir Szen – Kim Dzsong Un nagyapja – halálát is.

A rózsaszínű, tradicionális észak-koreai viseletbe öltözött nő – akit emiatt külföldön „rózsaszín hölgynek” is neveznek – a tájékoztatás szerint a párt iránti hűsége miatt kapta a nagy értékű ajándékot. Kim Dzsong Un „nemzeti kincsnek” nevezte a bemondónőt, és arra kérte, legyen továbbra is a kormányzó Koreai Munkapárt hangja.

Dél-koreai elemzők úgy vélik, a 79 év körüli hölgy jó kapcsolatokat ápol Kim Dzsong Unnal, többször feltűnt a vezető oldalán hivatalos alkalmakkor is.

Borítóképünkön Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke az észak-koreai kommunista állampárt központi bizottságának ülésén Phenjanban 2021. február 9-én. Fotó: MTI/EPA/KCNA