Húsvét közeledtével a felelős állattartásra, ezen belül különösen a húsvéti nyulakkal kapcsolatos állatvédelmi problémákra hívja fel a figyelmet a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Magyarországon sok családban generációk óta él az a szokás, hogy húsvétkor nyulat vásárolnak a gyerekek kedvéért. Ilyenkor előfordul, hogy a nyúltartásba a húsvét apropóján, hirtelen támadt lelkesedésből fognak bele, azonban jellemző, hogy a buzgalom egy idő után alábbhagy, hamar kérdésessé válik az állat további sorsa.

Fontos, hogy aki nyulat vagy más társállatot szeretne tartani, előbb gondolja át, tud-e hosszabb távon is felelősséggel gondoskodni róla, vállalja-e az állattartással járó életmódváltozást. Például egy nyúl akár egy évtizedig is élhet, már előre tudni kell, hogy ki gondoskodik majd róla, ha a család nyaralni megy. A mérlegelés részének kell lennie az állat életével, igényeivel kapcsolatos alapos előzetes tájékozódás, ismeretszerzés is. Ma már magyar nyelven is rengeteg szakirodalom érhető el akár könyvekben, akár az interneten is a különféle társállatok tartásáról, gondozásáról.

A tájékoztatás szerint az 1990-es évek elején a budapesti állatkert az elsők között hívta fel a figyelmet a húsvéti nyulak vásárlásának állatvédelmi szempontjaira, problémáira.

Emellett a városligeti intézmény évtizedek óta alternatív lehetőségként nyuszisimogatót nyit, amely az Állatkert egyik hagyományos húsvéti programja, és amely idén nagypéntektől húsvét hétfőig várja majd a gyerekeket. De lehetőség nyílik a az Állatkerti Alapítványnál a kertben bemutatott üregi nyulak jelképes örökbe fogadására is.

A Fővárosi Állat- és Növénykert nemcsak természetvédelemmel, illetve a veszélyeztetett fajok védelmével foglalkozik, hanem állatvédelemmel is. Az intézményben különösen nagy figyelmet fordítanak a felelős állattartással kapcsolatos szemléletformálásra. Az Állatkert pedagógiai programkínálatának részeként rendszeresen tartanak bemutatókat és foglalkozásokat a felelős állattartás témakörében a kertet felkereső óvodás és iskolás csoportoknak. A városligeti intézmény egyike volt annak a 15 alapító szervezetnek, amelyek elsőként írták alá Magyarország Állatvédelmi Kódexét tavaly októberben.

A nyúltartáshoz kapcsolódó bővebb információk a zoobudapest.com weboldalon érhetőek el.

