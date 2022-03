Bodonyi Zoltán szerint a nagyobb cégek tisztában vannak azzal, hogy a munkaerő bevonzásában és az alkalmazottak általános elköteleződésében, hatékonyságában hasonlóan fontos szerepet játszik a kellemes hangulatú atmoszféra, mint a kollégák vagy az anyagi juttatások. A hangulatot, amit a környezet áraszt, olyan paraméterek határozzák meg, mint a színek, a fények, a belmagasság, a bútorok elrendezése - írja a Lakáskultúra. Gondoljunk a távoli munkavégzésre is úgy, mint az irodánkra: első pillantásra mi jutna eszünkbe a munkakörnyezetünkről? Gondoljuk végig, milyen célt szolgál a home office berendezése: ösztönző, inspiráló, vagy netán nyugtató hatást szeretnénk elérni?

1. Színek

A színek nem csak esztétikai szempontból fontosak: hatnak a hangulatunkra, a kreativitásunkra, ezáltal pedig a hatékonyságunkra is. Minél természetközelibb színek vesznek körül, annál jobb a közérzetünk, így a zöld mindig jó választás lehet – stresszcsökkentő, nyugtató és boldogságérzetet keltő hatását bármikor kihasználhatjuk. Érdemes tudni, hogy míg a meleg színek ösztönzően hatnak, a hideg színek inkább nyugtató jellegűek. A kék szín, bár szintén természetes, túlzott használata és sötétebb árnyalatai depresszív érzéseket is kiválthatnak. Hasonló a helyzet a pirossal: bár ösztönzőleg hat, túlzott jelenléte akár zavaró vagy ingerlő is lehet.

2. Fények és természet

A megfelelő fényviszonyok és az oxigéndús levegő alapvető fontosságúak a munkavégzés szempontjából. Túl kevés fény és elhasznált levegő mellett álmosak, kedvtelenek, figyelmetlenek leszünk, ezért a két első tényező, amire mindig figyelnünk kell, a minél több természetes fény és a friss levegő. Ezek mellett érdemes beengednünk a természetet is: a növények azon túl, hogy zöld színükkel jobb hangulatot keltenek, növelik a mentális és fizikai komfortérzetet, és kedvezően hatnak a kreativitásra és a figyelemre.

3. Elrendezés

A METU mesteroktatója szerint alapvető fontosságú, hogy a munkavégzésre szánt sarkot, asztalt, területet valamilyen szempontból elkülönítsük a tér – például otthonunk – többi részétől. Ez persze nagyban függ a helyiség adottságaitól: a munkaasztal orientáltsága, az ablakhoz, ajtóhoz viszonyított helye, valamint a használó nézési iránya nagyban befolyásolja az szeparáltság érzetét.

Ezen felül a bútorozás adhat kreatív megoldásokat. „Egy jól megválasztott – minimum 150 cm-es, azaz ülő pozícióban szemmagasságig érő – polcos szekrény, egy térelválasztó paravánfal, de akár egy függöny is segít a privát munkakörnyezet kialakításában” – mondta Bodonyi Zoltán. Ha nincs semmilyen lehetőségünk az elszeparálásra, vagy ha netán túl hangos a környezet, egy fülhallgató vagy egy füldugó is hasznos megoldás lehet.

4. Ösztönző részletek

Bár azt gondolnánk, home office sarkunkban érdemes személyes kiegészítőkkel, eszközökkel körülvennünk magunkat, a színes-szagos tárgyak egyes feladattípusoknál könnyen elvonhatják a figyelmünket ahelyett, hogy ösztönzőleg hatnának a munkánkra. Bodonyi Zoltán szerint a kiegészítők kapcsán is érdemes tudatosan gondolkodnunk: a kreatív munkát végzők számára például ideális apró játékokkal, tárgyakkal, változatosabbá tenni a környzetet, míg a monoton feladattípusok esetén akár hátráltathatnak is minket az izgalmas részletek. Hogy felfrissítsük az elménket, a munkára szánt időben óránként álljunk fel, sétáljunk 10 percet, mozgassuk át végtagjainkat, tornáztassuk a szemünket.

5. Gondoljuk végig a saját preferenciáinkat

„Nagyon különbözőek vagyunk, ezért nagyon különbözően éljük meg az otthoni és a munkahelyi életünket is. Sokaknak nem megy jól a home office-ban történő munkavégzés, másokat pedig a nagy és zsúfolt irodák frusztrálnak. Az elvégzendő munkától és személyiségünktől függően különféle helyszínek, szituációk lehetnek ideálisak számunkra” – mondta Bodonyi Zoltán. „Egy kreatívabb feladatot például a teraszon borozgatva is el lehet végezni, a monoton munkához azonban jellemzően elszeparált környezetre van szükség. Éppen ezért gondoljuk végig, mi az, ami a személyes jellemzőink és a tevékenységünk szempontjából a legjobb választás.” A szakember szerint a környezet jellemzőin túl is alapvető fontosságú, hogy tudatosan ketté kell választanunk az otthoni és a munkához kapcsolódó feladatainkat. „Igazán hatékonyak csak az idő megfelelő beosztásával és a napi célok gondos felállításával lehetünk” – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció