PS4-en alig maradt kiadó hely, Xboxon viszont fokozódnak az izgalmak

A Megyék Csatája FIFA 21 csoportköreiben nem fukarkodnak a gólokkal, és igazából mindkét konzolon többször is megrezegtetik a hálókat a meccsek során.

Az utolsó előtti játéknapon néhány rangadót is megrendeztek, illetve kiderült, hogy mindössze két játékos maradt csak a négyből, aki továbbra is hibátlan. Ehhez jön még az, hogy PlayStation 4-en igazából szinte minden kiadó hely eldőlt, viszont Xboxon még bizony számolgatni kell majd némely eredmény esetén a playoffba jutást illetően. Ez történt a csoportkörök negyedik fordulójában!

Megyék Csatája FIFA 21 PS4 4. forduló eredmények

Budapesti Griffek vs Hevesi Gólyák

JordanBeast15 (0:1|1:0) mateadam1994

Hevesi Gólyák vs Pesti Arany Oroszlánok

mateadam1994 (5:2|4:3) RozsaGergo

A két mérkőzést egybe érdemes vizsgálni, ugyanis a két favorit, Gergő és JordanBeast, ha csak szimplán több pontot gyűjtött volna, mint Ádám, akkor már nem lenne miről beszélni. Viszont mateadam1994 nem hagyta magát, sőt, a torna eddigi legjobb teljesítményével rukkolt elő, és az így megszerzett pontjai révén még simán tovább is juthat, igaz, nem az ő kezében van a sorsa, JordanBeastnek ugyanis még van egy párharca hátra, illetve PROTHUNDERSTORM is egy remek hajrával beelőzheti, erre azonban kevesebb az esély.

Zalai Íjászok vs Fejér Megyei Királyok

GrislyJam22 (2:2|1:4) Brandt_x

Győri Ezüst Páncélosok vs Fejér Megyei Királyok

Leves (2:6|0:3) Brandt_x

Itt szintén az volt a helyzet, hogy az eddig többet pihenő Brandt-nak kellettek a pontok, mint egy falat kenyér. A csoportból a két nagy riválisa ellen kellett bizonyítania ráadásul. Az eddig százszázalékos GrislyJam ellen viszont elkapta a fonalat, és bár az első mérkőzés még nagyon szoros volt, utána nagyszerű győzelmet aratott, majd Levesnek még kevesebb esélyt hagyott. Már az első mérkőzésen megszórta ellenfelét, majd utána is egy magabiztos diadallal eldöntötte a második hely kérdését. A nyugati csoportból GrislyJam és Brandt_x jutott a legjobb 8 közé.

Csongrádi Turulok vs Somogyi Sasok

EndLine03 (2:2|5:3) gyurma

EndLine a csoport elsőségért, gyurma pedig a playoffba való bejutás reményének megőrzéséért szállt harcba. Ennek megfelelően az első mérkőzés egy igazi adok-kapok csatát hozott, és végül nem is bírt egymással a két fél. A második mérkőzésen is potyogtak a gólok, gyurma igyekezett helytállni a végsőkig, de végül nem sikerült a bravúr. A déli csoportból EndLine és HorvathG_ kvalifikálta magát a rájátszásba.

Szabolcsi Medvék vs Borsodi Sólymok

Zozy1990 (3:3|2:0) Peti_01hero-

Borsodi Sólymok vs Békési Oroszlánok

Peti_01hero- (4:0|3:1) huni0605

Jászsági Lovas Vitézek vs Szabolcsi Medvék

tooFrez_x10 (3:3|1:3) Zozy1990

Petinek eddig csak a csoport favoritja ellen volt eredménye, és bár mindent megtett, akkor ott nem sikerült pontokat szereznie. Zozy pedig szintén arra készült, hogy most meglép abból a bolyból, amelyik joggal pályázna a csoport második helyére. Miután Peti nagyon könnyedén legyőzte Huni-t, Zozy már túl nagy falatnak bizonyult. Igaz az első mérkőzésen minden gólra volt válasz, de a visszavágón Zozy már nem engedett a 3 pontból. Ez a produkció pedig olyan szinten megerősítette, hogy van keresnivalója, hogy az élen álló tooFrez ellen is parádézott, először leikszelt vele, aztán egy komoly győzelmet is aratott, amivel feljött a csoport harmadik helyére, és ha csak nem történik valami csoda, akkor tovább is, de egy játéknap még hátravan, szóval kiderül elég-e az 5 pontos előny.

FIFA 21 Xbox 4. forduló eredmények

Hajdúsági Sárkányok vs Békési Oroszlánok

DavidHDGamer (0:4|2:8) LszL22

Jászsági Lovas Vitézek vs Szabolcsi Medvék

YaW (1:1|3:0) MendozaJR

LszL mivel le van maradva pontokban, ezért óriási elánnal játszott, és összehozta az eddigi legtöbb gólt egy mérkőzésen, szám szerint nyolcat. Mindkét meccsen könnyed sikert aratott, így elkezdte a felzárkózást, azonban YaW szintén nem tétlenkedett, viszont két fontos bukott az utolsó párosításában a továbbjutásra már esélytelen MendozaJR ellen, így bár magabiztos előnye van LszL22-vel szemben, de ő még játszik egy meccset, és ha ott kettős sikert arat, akkor ő megy tovább. Zsolo pedig továbbjutott a keleti csoportból, annak ellenére, hogy ő most pihent.

Győri Ezüst Páncélosok vs Veszpémi Várvédők

RVNS Boresz (5:3|3:2) zsoleszjr00

Zalai Íjászok vs Fejér Megyei Királyok

vakond9127 (2:5|2:5) Lengyel11

A három hét pontos játékos közül Boresz volt a legjobban rápörögve erre a napra, és két gólzáporos meccsen sikerült 6 pontot szereznie, bár igaz a második találkozón kevesen múlt a sikere. Lengyel pedig bebiztosította a továbbjutását, miután az eddig felemás eredményeket produkáló vakond most a visszavágón sem tudott kitalálni semmit, amivel megfoghatná ellenfelét, így ő elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Csongrádi Turulok vs Bács-Kiskun Betyárok

ManlyDan (1:2|0:2) Sero

Tolnai Hercegek vs Baranyai Bástyák

Mogyi (1:4|5:2) osricsi88

A két eddigi hibátlan játékos óriási csatáját Sero nyerte végül, duplán. Az első meccsen a vezetést a 72. percben ManlyDan szerezte meg, viszont utána nem sokkal a hajrában Sero előbb egyenlített, majd pár percre rá egy védelmi hibát kihasználva meg is fordította a találkozót. A második meccsen már egy picit egyértelműbb győzelem született. Miközben Mogyi és Osricsi egymást gyepálták el oda-vissza, bár előbbi játékos ezáltal búcsúzott, Ricsinek pedig csak abban bízhat, ha az utolsó fordulóban legyőzi a már továbbjutott és hibátlan Serot, ManlyDan pedig mindkétszer kikap az utolsó helyezettől.

Nógrádi Tollas Vitézek vs Pesti Arany Oroszlánok

KeltaiDorian17 (0:2|3:5) xTrueGunnerx

Hevesi Gólyák vs Pesti Arany Oroszlánok

SyGery (4:5|0:6) xTrueGunnerx

A HUNESZ FIFA Masters győzelemmel berobbanó TrueGunnerre egy igazi rangadó várt, de neki is sikerült a picit dekoncentrált Dorian ellen dupla diadalt aratnia. Az első meccsen már az első félidőben kialakította a végeredményt, míg a második felvonásban már hárommal is vezetett, mikor ellenfele elkezdte a felzárkózást, de minden gólra volt válasza az igazi ágyúsnak. Aztán egy pokoli szoros találkozót nyert meg az eddig nyeretlen SyGery ellen, majd utána már egy felszabadult meccsen jóval könnyebben szerezte meg a három pontot. A továbbjutás azonban még nem dőlt el északon.

A FIFA 21 csoportkörök december 4-én 17:30-tól folytatódnak, a közvetítésért látogassatok el a Megyék Csatája Facebook oldalára. További részleteket a versenyről a megyekcsataja.hu oldalán tudhattok meg!