Megmozdult az ország, rengetegen jelentkeztek a Megyék Csatája versenyeire

Alátámasztja a statisztika, hogy elképesztő igény van e-sportversenyekre Magyarországon.

A Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny óriási népszerűségnek örvend a videójátékosok körében. Ugyan csak két játékban, League of Legendsben és FIFA 21-ben eresztik egymásnak a gamereket az MCS keretein belül, de Magyarország minden pontján elkezdtek szervezkedni a versenyzők.

A világ legnépszerűbb MOBA játékában a selejtezők első köre már befejeződött, de a második fordulóra, valamint a FIFA 21-re folyamatosan lehet még jelentkezni a megyekcsataja.hu weboldalon.

Melyik a népszerűbb e-sportjáték a Megyék Csatáján, a FIFA 21 vagy a League of Legends?

Az első adatok alapján kisebb előnyre tett szert a League of Legends, amire 1100-nál több regisztráció érkezett be a versenybírókhoz. FIFA 21-ben az előregisztráció szakaszában átlépte a leadott jelentkezések száma a 900-at. Külön érdekesség, hogy a FIFA 21 két platformja, vagyis a PS4 és az Xbox One hasonló népszerűségnek örvend a gamerek körében. A cikk közzétételének pillanatában mindössze egyetlen egy regisztrációval vezet a PS4, de még lehetnek fordulatok, mivel a játék hivatalosan csak október 9-én jelent meg, onnantól lép a következő szakaszába a nevezés.

Régiónkénti eltérések League of Legendsben

Vannak olyan területei az országnak, ahonnan záporoznak a nevezések LoL-ban. Külön ki kell emelni az északi megyéket, ahol nagyon komolyan veszik a játékosok a versenyzést, hatalmas küzdelmek zajlottak az első selejtezőkön. Csak Budapesten és Pest megyében összesen 50 csapat harcolt a továbbjutást érő első helyezésekért.

Ne feledjétek, hogy mindkét játékban továbbra is éles a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny regisztrációs felülete. Nevezni a megyekcsataja.hu oldalon tudtok, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!