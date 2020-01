Véletlen halottidézéssel ledöbbentheti a Google Térkép

Utazás előtt, vagy egyszerűen csak azért, hogy körül nézzenek, sokan szeretik használni Google Térkép szolgáltatását, a Street View-t (Google Utcaképet).

Egy felhasználó, yajaira a Twitteren írta meg, hogy a minap mi történt, mikor évekkel ezelőtt elhunyt nagypapájának a farmját akarta megnézni. Ahogy a Google Térkép kis sárga emberkéjét az Utcakép aktiválásához odahúzta a térképen az utcára, ahol a családi gazdaság található, a számítógép képernyőjén

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) 2020. január 7.