Váratlan lendületet kapott az okosotthon-piac

Meglepő módon a home office terjedése kifejezetten támogatja az otthoni okosmegoldások terjedését.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Erre a következtetésre jutottak a több millió online véleményt vizsgáló, újgenerációs online piacelemező cég, a D-TAG reprezentatív kutatásából. A világújdonságként rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kidolgozó és telepítő magyar startup, a Chameleon Smart Home Zrt. megbízásából végzett kutatás megállapította, hogy az otthonokba visszaszorulva egyre fontosabbak lesznek a kényelmi és biztonsági automatizált megoldások.

Mitől jó, mitől élhető egy okosotthon?

Az otthoni munka terjedésével felpörögtek a lakásfelújítások, ezen belül bővült az otthonukba intelligens megoldásokat választók száma, amelyet a következő két évben a felújításokhoz nyújtott állami támogatások tovább növelhetnek; a magyar piac a következő négy évben több mint duplájára nőhet.

A pandémia az ingatlanfejlesztés irányait is befolyásolja: a lakásoknak hosszú távon otthoni irodáknak is kell lenniük; a társasházakban megnő az igény a közösségi funkciók beépítésére, és az irodaházak tervezésénél is új igények jelentkeznek, mindezek pedig az automatizált intelligens épületek irányába terelik az építőipari ágazatot.

A D-TAG által végzett reprezentatív kutatásból kiderült, hogy mérhetően nőtt az okosotthonokkal kapcsolatos posztok és hozzászólások száma a közösségi médiában és az online felületeken, ami előrejelzi a kereslet várható bővülését.

Magyarországon a smarthome-piac az idei 66 millió dollárról a következő négy évben több mint a duplájára emelkedhet, ami több mint 10 százalékponttal növelheti az okosotthon-penetrációt. A globális smarthome-piac mérete a tavalyi 74 milliárd dollárról, idén 91 milliárdra nő, jövőre várhatóan 113 milliárd dollárt ér el, és 2023-ra 153 milliárd dollárra emelkedik, ami 15 százalékos éves növekedésnek felel meg. A magyarországi bővülési ütem ennél is gyorsabb: éves 20,4 százalékos növekedéssel 2024-re a piac 138 millió dollárra nőhet. A smarthome-penetráció globálisan a háztartások 9 százalékáról 19 százalékra emelkedhet a következő négy évben, míg Magyarországon 4 százalékról 14 százalékra, ami rendkívüli lehetőséget jelent ingatlanfejlesztőknek és szerelőknek egyaránt.

A D-TAG kutatása rávilágított arra is, hogy a legnegatívabb téma a kiberbiztonság volt, azon belül is a legnagyobb félelmet az okozza, hogy a rendszer feltörhető, és kompromittáló adatok kerülhetnek illetéktelen kézbe.

A gyártók megfelelő kommunikációs stratégiákat alkothatnak az aggályok megszüntetésére, az alkalmazott megoldások biztonságosságának bizonyítására, és megismertethetik a fogyasztókat a jövő megoldásaival is, hiszen az okosmegoldásoknak a technológiával együtt kell fejlődniük a lakás több évtizedes időtartama alatt.

A kiberbiztonság elsőrendű szempont, ezért a Chameleon ügyel rá, hogy a bankokhoz hasonló titkosítást használjanak a kommunikációhoz, hogy minden érzékeny információ rejtve és biztonságban legyen.

Borítóképünk illusztráció