Rendkívül tehetséges minden fiatal, aki részt vett a WRO-on

Azok a magyar fiatalok, akik ringbe szálltak a World Robot Olympiad (WRO) világversenyen, tehetségnek számítanak a programozás, robotika területén.

A jövőben valószínűleg közülük kerülnek ki a legjobb mérnökök és informatikusok – hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára a WRO magyar résztvevőit köszöntő beszédében. Hozzátette: ez nemcsak saját karrierjük szempontjából fontos, hanem az egész ország jövője miatt. Ahhoz ugyanis, hogy Magyarország fenntarthassa az elmúlt kilenc évben elért eredményeket, versenyképességét erősítse és 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé tartozzon, az átgondolt és ésszerű gazdaságpolitika mellett jó szakemberekre van szükség.

A kormány ezért tesz meg mindent annak érdekében, hogy a fiatalok megfelelő tudást, szaktudást szerezhessenek, válasszanak bármilyen pályát maguknak – mondta az államtitkár.

Hangsúlyozta: a magyar fiatalok kiemelkedően jól szerepeltek a WRO robotépítési és programozási világverseny hétvégén, Győrben lezajlott döntőjén, amelyet most rendeztek meg először Európában.

A versenyre 74 országból 2700 vendég érkezett.

Az államtitkár gratulált az iskolák jó eredményeihez, és kiemelte az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolát, a budapesti Homoktövis Általános Iskolát, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumot és Általános Iskolát, valamint a szombathelyi Nyitra Utcai Általános Iskoláért Alapítvány CROM Robotika Klubját a kiváló teljesítményért.

Kiemelte a Fazekas Mihály Gimnázium és a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem csapatát, amelyek ötödik helyezéseikkel kiemelkedtek a mezőnyből. A tárca a két legjobb csapatnak 500-500 ezer forint keretösszeget biztosít a jövőbeni versenyekre való felkészülésre és eszközeik fejlesztésére – mondta.

Schanda Tamás kitért arra is, hogy a WRO magyarországi világdöntője jó lehetőség volt arra is, hogy a magyar fiatalok bemutathassák országukat a részt vevő 73 ország csapatainak, ezért is támogatta az ITM a verseny megrendezését több mint 3 milliárd forinttal.

Dortmundban lesz a világdöntő A XXI. század nyertesei azok a nemzetgazdaságok lehetnek, amelyekben megfelelő szintű a digitalizáció. Amellett, hogy Magyarországot ebben a versenyben az élmezőnybe szeretnék juttatni, arra is rá szeretnének mutatni, hogy a 4. ipari forradalomnak mindenki a nyertese lehet, és hogy a fair play, az egészséges versengés csak emeli a teljesítmény színvonalát. Ezért döntöttek úgy, hogy Magyarország a jövő évi világverseny döntőjére felajánlja támogatását egy olyan országnak, amely anyagi okok miatt nem tud részt venni a megméretésen – mondta az államtitkár. Füleki Judit főszervező, az Edutus Egyetem marketing vezetője elmondta, hogy a győri világdöntőn 8-25 éves fiatalok versengtek négy kategóriában és hat korosztályban. Győr a rendezvény három napja alatt 12 ezer látogatót fogadott. Az Edutus 2014 óta rendezi a WRO-t Magyarországon, azóta egyre több csapat vesz részt a versenyen, idén regionális elődöntőket is szerveztek. Mint bejelentette, már regisztrálni lehet a következő évi versenyre, a téma 2020-ban a klímaváltozás, a világdöntő Kanadában lesz. A 17-25 korosztály számára az advanced robotics challenge kategóriát a nemzetközi szervezet jövőre rendezi meg utoljára, elképzelhető, hogy Magyarországon folytatni fogják – mondta. Szögi Zoltán, a WRO nemzetközi szervezet tanácsadó testületének tagja egyebek mellett beszámolt arról, hogy a testület értekezletén mindenki úgy vélekedett, hogy Magyarország mind a programok, mind a szervezés és a lebonyolítás terén magasra tette a lécet a 2020. november 13-15-én, Montrealban rendezendő világdöntő előtt. A 2021-es világdöntőt Németországban, Dortmundban rendezik meg – jelentette be.

