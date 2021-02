Óriási siker: leszállt a Marson a NASA marsjárója

Tavaly július 30-a óta fúrta előre magát az űrben az űrszonda. A Vörös Bolygón sikeresen landolt Perseverance – beszédes neve: Kitartás – űrszonda

Ilyenkor még napok, de legalábbis órák kellenek ahhoz, hogy az első minőségi felvételek a műszerek beállítása után megérkezzenek a Földre. Íme az első – még nem az igazi kamerával készült, egyelőre igen gyenge felbontású – kép:

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021