Nem nélkülözhető a számítógép ismerete

Együttműködési megállapodásokat kötött a Neumann Társaság a munkavállalók digitális kompetenciájának fejlesztéséért.

A Társaság együttműködési megállapodást kötött a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ), valamint a Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével (VDSZ).

Az MTI-nek küldött közleményük szerint az együttműködések keretében a két szakmai szervezet tagjai jelentős kedvezménnyel vehetnek részt a társaság által felügyelt, Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzésére irányuló képzésen. A digitális kompetenciák megszerzését már a nem informatikai állásokat betöltők számára is

elengedhetetlennek tartják a szakszervezetek és a munkáltatók is.

Napjainkban már nemcsak a külföldi, de a hazai állásközvetítő portálok hirdetéseiben is gyakran szerepel, hogy a számítógép-kezelési ismeretek előnyt jelentenek, vagy nélkülözhetetlenek egy pozíció betöltéséhez. Hasonló tapasztalatokról számolt be Magyarország két jelentős szakmai szervezete, a VOSZ és a VDSZ is: mind a vegyiparban és annak rokonszakmáiban, mind a vállalkozók esetében fontos, hogy

a munkavállalók az irodai programokat és alkalmazásokat is gyakorlottan tudják kezelni.

A munkaerő-felvételnél pedig már nem mindig elég, ha a jelentkező magabiztos számítógép-használónak tartja magát: óriási előnyt jelent, ha digitális kompetenciáit az ECDL-lel igazolja is.

A kedvezményeket mintegy kétszáz ECDL vizsgaközpontban vehetik igénybe a VDSZ és a VOSZ tagjai.

