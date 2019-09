Nem hisszük el, milyen zenelejátszót dob piacra a Sony

Negyven éve, 1979-ben dobta piacra a Sony az alábbi képen látható készüléket:

A Sony történetének egyik legnagyobb sikere lett a walkman, az elemes, hordozható, kazettás magnó. Meglehet, a hangzása nem volt tökéletes, de innét kezdve lehetett bárhol – villamoson és repülőgépen – zenét hallgatni. Annyira népszerű volt, hogy műfajt teremtett, s márkanévtől függetlenül az összes továbbfejlesztett vagy éppen utánzó sétálómagnót egyszerűen csak walkmannek nevezték.

Az évforduló alkalmából a Sony egyesítette a retro életérzést és a mai technikát, s elkészítette a hagyományos modelljei mellé az NW-A100TPS-t. Ez Android rendszert futtat, de olyan virtuális kezelőfelületet és tokot kapott, mint a valahai kazettás walkman.

A kütyü 16 GB-os háttértáráról analóg és Bluetooth fejhallgatóval hallgatható felső kategóriás minőségben a zene, működését 3,6 hüvelykes érintőképernyőn szabályozhatjuk. Akkumulátora 26 órás üzemidőre képes.

The NW-A100TPS is @Sony‘s 40th anniversary celebration of the Walkman brand.

Love the retro-look soft case around the music player, and the cassette tape screen saver!

It’s a limited edition, and I bet they will be hard to come by…#IFA2019 pic.twitter.com/qx93wpsXiQ

— Andy Boxall (@AndyBoxall) 2019. szeptember 6.