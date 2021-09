Most kiderült Branson júliusi űrutazásának elsunnyogott hibája

A Virgin Galactic űrhajó ekkor mintegy húsz mérföld magasságban volt az új-mexikói White Sands Rakétakísérleti Telep fölött, s a hangsebesség kétszeresével emelkedett. A sárga lámpa villogása arra figyelmeztette a pilótát, hogy a repülési útvonaluktól eltért a hajó: ha nem korrigálnak, az ereszkedés során majd veszélyes kényszerleszállást kockáztatnak a sivatagban – írja a The New Yorker leleplező cikke.

Rakétával repülni veszélyes dolog:

A legjelentősebb kereskedelmi űrvállalatoknak – a Branson-féle Virgin Galacticnak, az Elon Musk-féle SpaceX-nek és a Jeff Bezos-féle Blue Originnek – az elkövetkező években ezt a számot le kell csökkenteniük. Egy kereskedelmi vállalkozás ugyanis üzletileg nem engedheti meg magának, hogy bárkit is elveszítsen – nyilatkozta éppen Branson.

Ehhez képest a Virgin Galactic nem korrigált a pályán, nem kapcsolta ki a hajtóműveket még akkor sem, mikor a piros lámpa is kigyulladt, hanem folytatta útját. A gép kilépett a számára kijelölt útvonalról, egy perc negyvenegy másodpercig repült a kijelölt légtéren kívül, s erről nem tájékoztatták az FAA-t, az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatalt sem. (A hivatal vizsgálja az ügyet.)

A Szövetségi Légügyi Hivatal szabályozza a magán-űrhajózási iparágat. Minden egyes küldetés számára elkülöníti a légteret, hogy megakadályozza az általános légi forgalommal – beleértve a kereskedelmi utasszállító repülőgépeket is – való ütközéseket, és baleset esetén korlátozza a polgári áldozatok számát.

A szabályozó hatóság egy százhuszonegy oldalas dokumentumban képleteket – köztük egy egyenletet a várható áldozatok kiszámítására – állított fel az űrrepülés biztonságának értékelésére. Az FAA szerint az elfogadható tízezer küldetésenként legfeljebb egy halott.

Hogy miért kellett mindenáron végrehajtani ezt a végül is szerencsésen megúszott repülést? Mert miként legutóbb itt és itt írtunk róla: az űrturizmus nagyravágyó és korosodó ultragazdagok hobbija lett, akiknek olyasmik lettek a meghatározó szempontok, hogy ki repül fel közülük egy héttel előbb, vagy hogy melyikük ment a másiknál 20 kilométerrel magasabbra.

Branson cége pedig még a versenytársainál is keményebben dolgozik azon, hogy cégének identitását luxus életstílus-márkaként alakítsa ki. A Virgin Galactic lényegében véve nem más, mint a cég űrturizmus üzletágának marketingeszköze.

Ott és akkor a kilövés megszakítása azonban szertefoszlatta volna Branson reményeit, hogy pár nappal megelőzze riválisát, Bezost. Hogy a pilótáinak a döntését a technikai kényszerek, vagy a hátul ülő milliárdos bankár pénzügyi reményei motiválták-e, az egyelőre tisztázatlan.

A Virgin Galactic illetékesei elmondták, hogy cégüknek a legénység és az utasok biztonsága a legfontosabb.

Jellemző apróság, hogy ennek a kilövésnek a reggelén a nagy környezetvédő Branson – miként „livestreamben” is megjelent, kerékpáron érkezett az űrrepülőtérre. Utóbb kiderült: az alábbi tweeten is látható biciklizést egy héttel korábban vették fel, majd úgy állították be, mintha aznap reggel történt volna.

