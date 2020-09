Miért annyira népszerűek az online harcolós játékok?

Három éve üstökösként robbant be a számítógépes, konzolos és mobilos játékuniverzumba egy új stílus, hogy zárójelbe tegyen mindent, amit korábban erről az iparágról gondoltunk.

Felbukkantak ugyanis az úgynevezett Battle Royale típusú programok, és nagyon hamar elképesztő népszerűségre tettek szert, elsősorban a fiatalabb korosztály, a tinédzserek körében.

A legsikeresebb darabokkal napi szinten több tízmillió ember játszik világszerte, és már ott tartunk, hogy a gyökeresen más stílusú programokban is megjelennek a Battle Royale játékmódok, elemek. Ez pedig azt jelzi, hogy ez a műfaj rövid idő alatt megkerülhetetlenné vált.

De mi olyan különleges a Battle Royale játékokban, hogy képesek voltak elhomályosítani az évtizedek óta virágzó, kaland, stratégiai, RPG és hagyományos lövöldözős játékok fényét? Ennek járt utána az Origo írása.

Japán kisiskolások tehetnek az egészről

Bár az első BR játékok csak 2017-ben bukkantak fel, a gyökerekig egészen 2000-ig kell leásni. Ebben az évben jelent meg a Battle Royale című japán film, amely az egész stílus névadójának számít. Nem véletlenül. Ezen alkotásban „kidobnak” egy középiskolai osztályt egy fegyverekkel és különféle eszközökkel dúsan megszórt szigetre, azzal az egyetlen szabállyal, hogy a végén csak egy maradhat.

Ha egy bizonyos idő elteltével, három nap után még többen vannak életben, akkor a nyakukra szerelt robbanószert aktiválják, és végül a „játéknak” így nem lesz „győztese”. A diákok persze eleinte tiltakoznak, de végül egymásnak esnek, amit a japán filmekhez illően rendkívül naturalisztikusan ábrázolnak. A hangsúly persze elméletileg nem az akción, a gyilkolászáson van: azt akarták bemutatni az alkotók, hogy pillanatok alatt hogyan hullhat atomjaira egy látszólag működő közösség, hogy hogyan vesztik el morális tartásukat az emberek, és, hogy igazából legbelül a legtöbb ember továbbra is ragadozó, amely a túlélésért mindenre képes.

A Battle Royale programokban a fókusz persze nem az erkölcsi kérdéseken van, hanem magán a küzdelmen. Az ilyen játékok receptje ugyanaz, eltérés a grafikában, az irányításban, a fegyverekben lehet:

minden esetben elhagyatott szigeten, vagy kerítéssel lezárt hatalmas területen játszódik.

Szellemvárosokkal, falvakkal, elhagyott épületekkel, erdőkkel, sivataggal, mocsárral, hegyekkel, völgyekkel, járművekkel és persze rengeteg fegyverrel, robbanóanyaggal, egészségügyi csomaggal tele.

Ide érkezik meg 50-100 játékos egy repülőről, szó szerint a puszta kezeire hagyatkozva. Mindenki maga döntheti el, hogy hova ereszkedik le, és tulajdonképpen a móka ekkor kezdődik.

A leérkezést követően valamennyi játékos azonnal gyűjtögetésbe kezd, van aki csak egy pisztolyt lel, más rögtön egy remek géppuskát akaszt le a falról. Ha pedig a versenyzők egymásba futnak, akkor ott harcra vagy menekülésre kerül sor. Egy-másfél perc múlva a játéktér elkezd szűkülni egy megadott, véletlenszerűen kiválasztott területre. Ez pedig értelemszerűen azt jelenti, hogy megnő a játékosok koncentrációja, akiknek muszáj harcba bocsátkozniuk egymással. Ha valakit sikerül legyőzni, akkor az általa korábban felvett motyókat el lehet szedni.

Emiatt annak sem kell feladnia semmit, aki az elején csak egy pisztolyt talált, hiszen folyamatosan gyűjtögethet, és fejlesztheti a felszerelését, akár más, „kiesett” játékosok cókmókjából szemezgetve.

A terület egy-egy menet során 5-6 alkalommal leszűkül, míg a legvégén egy talpalatnyi területre szorulnak a túlélők (aki kikerül a zónából, az pillanatok alatt veszít, szóval muszáj a program által meghatározott területen tartózkodni), akiknek így értelemszerűen nem marad más választásuk, harcolniuk kell, míg a végén csak egy valaki marad életben.

Miért olyan sikeresek?

Tehát alapvetően a lövöldözős játékok egy mutációjáról van szó, amely játszható külső és belső nézetből egyaránt. Ez népszerű stílus volt mindig is, ami azért önmagában nem garancia a sikerre. Nézzük, hogy mitől olyan kedveltek ezek a játékok:

Rövid menetek: Egy-egy játék maximum negyedóráig, húsz percig tart. Tehát ha az embernek van egy szabad fél órája, akkor máris belevághat a dologba.

Könnyű megtanulni: Az irányítás minden ilyen programnál igen könnyen elsajátítható. Totálisan kezdők is beleugorhatnak, szó nincs arról, hogy különféle trükkös kombinációkat kellene megtanulni ahhoz, hogy élvezni lehessen a dolgot.

Nem kell hozzá nyelvtudás: A hagyományos játékoktól eltérően itt nincs történet, nem kell rejtvényeket megoldani, úgyhogy nincs is szükség gyakorlatilag idegennyelv tudásra. Bárki játszhat.

Változatosság: Bár a terület minden egyes partiban ugyanaz, de a fegyverek és felszerelések helye állandóan változik. Tehát ahol az előző partiban egy szuper automata puska volt, ott a következőben lehet, hogy csak egy almát találunk. Emellett a játéktér is mindig máshova szűkül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs két ugyanolyan parti.

Kincskeresés öröme: Azzal, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk találni, ha kinyitunk egy ládát, vagy bemegyünk egy házba, óriási szerep jut Fortunának. Emiatt részben egyfajta szerencsejáték egy ilyen program, ami mint tudjuk elképesztő energiákat képes felszabadítani az emberekben. Egy-egy menet során a játékosok folyamatosan keresik a jobb-és-jobb felszereléseket:

az egésznek van valamiféle kincskeresés jellege, ami már önmagában nagyon szórakoztató.

Rengeteg a lehetőség: A játékosoknak nem kell ragaszkodniuk egyetlen taktikához vagy harcstílushoz. Amennyiben valaki szeret egy hegytetőn mesterlövész puskával vadászgatni, megteheti. Akihez a házakban való bujkálás, vagy épp ellenkezőleg, a nyílt színi roham áll közel, arra is van lehetőség. Így tulajdonképpen mindenki úgymond kiélheti magát, és a saját ízlésének megfelelően háborúzhat.

Együtt a barátokkal: A végére hagytuk a legjobbat. Az összes Battle Royale játékban van mód arra, hogy 2-5 fős csapatokban is küzdjünk hasonló nagyságú egységek ellen. Azaz együtt nyomhatjuk a barátainkkal, akár úgy is, hogy a Föld teljesen más pontjain tartózkodunk, hiszen az egész összecsapás interneten keresztül történik. Természetesen a folyamatos, élő szóban történő kapcsolattartás megoldott, azaz lehet kommunikálni a csapattársakkal, akár parancsok is kiadhatóak nekik, ami még valóságosabbá teszi a harc illúzióját.

Akár ingyen is lehet

Gyakorlatilag bármin lehet Battle Royale típusú játékokkal találkozni. Legyen az számítógép, játékkonzol, vagy mobiltelefon. A legjobb, hogy jó néhány ilyen programért egy forintot sem kell fizetni. Természetesen ezekben is megtalálhatóak a mikrotranzakciós lehetőségek, tehát bizonyos előnyöket kaphatnak azok, akik fizetnek, de erre nincs feltétlenül szükség. Enélkül is lehet nyerni. Valószínűleg az ingyenesség az egyik fő oka a népszerűségnek, ezt nagyon jól kitalálták a fejlesztők.

Melyek a legjobbak?

Aki kedvet kapott a Battle Royale játékok kipróbálásához, annak a következő szoftverek valamelyikét javasoljuk:

– PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

– Garena Free Fire

– Fortnite

– Call of Duty: Warzone

– Call of Duty: Mobile

– Apex Legends