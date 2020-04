Mesebeli sikerszámokkal hasít a Zoom videós szoftver

Mindenre használják már, iskolai távoktatástól zenei produkciókig, értekezletektől baráti találkozókig. Az otthonukba szorult felhasználók ötletes hátterekkel is kísérleteznek (mint ismert, virtuálisan cserélhető a telefonálók háttére), poénos helyzeteket osztanak meg, legújabban rendkívül kapós szexpartikat szerveznek a videó-konferenciaszoftveren.

Bírálói (joggal) nem hallgattak el, a The Verge jegyezte meg, hogy még a hivatalos blogbejegyzésük is ellentmondásos. Nem egyértelmű, hogy ennyi beszélgetést, vagy ennyi felhasználót tudhatnak magukénak.

Bárhogyan is, minden biztonsági és adatvédelmi hiányosság ellenére egyre többen használják, s a szoftvert tényleg kényelmes használni: közepes vagy gyenge adatátvitel esetén is korrekt kapcsolatot nyújt tizenvalahány résztvevőnek is.

A cég erre a hétre ígéri az új Zoom 5.0 frissítés kiadását, amely alapértelmezés szerint jelszavas védelmet, továbbfejlesztett titkosítást, nagyobb biztonságot ígér.

Ahogy a járvány napjai nőnek, úgy emelkedik a Zoom tábora is, mind többen ismerik fel az általa nyújtott kényelmi szolgáltatások előnyeit.

Az Egyesült Királyság parlamentjében a brit törvényhozók április 22-én hétszáz éves hagyományt szakítottak meg, mikor a Zoomot behozták a parlamentbe: ötven képviselő volt fizikailag jelen az ülésen, százhúszan pedig a konferenciaszoftver segítségével csatlakoztak.

First glimpse at how the semi-virtual parliament will work tomorrow.

Complete with video screens for Speaker, MPs and social distancing markers in the voting lobbies.

📸: UK Parliament/Jessica Taylor pic.twitter.com/ktxYsAx8Ji

