Menjen a kütyü egyenesen a kukába?

Sok pénz megy el sosem használt holmikra, mert az idősebb generáció csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja beállítani az ajándékba kapott technológiai eszközöket.

A karácsony ugyan mindig költséges időszak, de még rosszabb azonban a helyzet, ha feleslegesen adunk ki pénzt olyan ajándékra, amelyet aztán a szüleink nem tudnak használni. A Kaspersky felméréséből kiderül, hogy sokkal több embert érint ez a probléma, mint ahányan azt karácsonykor hajlandóak bevallani.

A „köszönöm” elrebegése után

sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs

arról, hogyan hozhatná ki a legtöbbet az ajándékba kapott eszközökből.

A magyarországi válaszadók közül magát technológiai újoncnak valló minden hatodik szülő (16%) úgy nyilatkozott, hogy több mint egy hónapjába telt az ajándékba kapott technológiai eszköz beállítása. A „The Rise of Can You Just…” (azaz „Egyre több a Tudnál-e segíteni? kérdés”) jelentés rámutat, hogy a szülőknek a barátok vagy a fiatalabb családtagok segítsége nélkül nehezükre esik a legtöbbet kihozni a technológiából és a kütyükből.

Ezek a megállapítások megalapozottak, ugyanis a felmérésben részt vevő, 16 évesnél idősebb gyermekeket nevelő magyar

szülők 35%-a tartja magát technológiai újoncnak.

Szülők több mint fele (52%-a) számolt be arról, hogy napi szinten küzd technológiai kihívásokkal a nagyobb gyermekei segítsége nélkül.

„A technológiai fontos része az életünknek, és biztos, hogy most karácsonykor is rengeteg kütyü volt a fa alatt. A megajándékozottak közül azonban sajnos sokan nem nagyon tudnak mit kezdeni ezekkel az ajándékokkal, és nem feltétlenül azért, mert nem érdeklik őket. Egyszerűen csak nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy beállítsák és használják az eszközöket. Igazán kár, hogy sok szülő kimaradnak a jóból” – mondja David Emm, a Kaspersky vezető biztonsági kutatója.

„Legyen szó azonban akár a legújabb okos hangszóróról vagy egy új táblagépről, a gyártók ma már egyre inkább arra törekszenek, hogy az eszközök már a dobozból kivéve egyszerűen használhatók legyenek. Ha egy kis útmutatást kapnak valamelyik szerettüktől vagy szaktanácsban részesülnek, akkor az idősebbek is pont olyan boldogan használják majd az új termékeket és szolgáltatásokat, mint a család fiatalabb tagjai.”