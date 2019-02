Még mindig nem javították ki az iPhone történetének egyik legnagyobb hibáját

Mint megírtuk, lehallgatható az iPhone akkor is, ha fel sem vették a telefont.

A FaceTime hibás működése lehetővé tette szinte bárkinek, hogy az iPhone csoportos csevegő funkciója bekapcsolt mikrofonná válva figyelmeztetés nélkül közvetítse a környezetében elhangzó beszédet, zörejeket, hangokat.

Az első hírekkel szemben Grant Thompson, fiatal fiú a súlyos biztonsági hiba igazi felfedezője. Arizonában él az édesanyjával, Tucsonban.

Csak 14 éves vagyok, és én találtam a biztonsági hézagra, s nem azok, akiket pedig ezért fizetnek, mondta Grant. Kilenc napon át sikertelenül próbáltuk tudatni anyukámmal telefonon, e-mailben, Twitteren, Facebookon az Apple-vel, hogy vegyék tudomásul, a FaceTime képes mások mikrofonját azelőtt aktiválni, hogy az illető fogadta vagy elutasította volna a hívást.

A hibát végre megírta a 9to5Mac, majd beszámolt róla számos más médium is. Erre már kénytelen volt lépni a cupertinói óriásvállalat.

A tiltás állítólag nem sikerült mindenkinél, vannak még „nyitott” telefonok.

Ugyan a cég szóvivője azt ígérte, hogy a hét elején szoftverfrissítésben orvosolják a hibát, most – bocsánatkérések közepette – azt mondja, hogy szerveroldalon már készen vannak, de a kliensoldalon, azaz a felhasználók mobilján még nincs meg a javítás, várni kell még, míg visszakapcsolják a csoportos FaceTime hívásokat.

Vezető New York-i állami tisztviselők, köztük Letitia James főügyész és New York kormányzója, Andrew Cuomo neheztelését fejezte ki, mert „az Apple elmulasztotta időben figyelmeztetni a fogyasztókat a FaceTime hibájáról és igen lassan reagált a problémára”.

