Magánéletben turkálók ellen védenek

Egyesítik erőiket a családon belüli erőszak ellen küzdő szervezetek és az informatikai biztonsági cégek.

Mi az a stalkerware?

Az úgynevezett stalkerware programok a kémszoftverek egyik alkategóriáját képezik. Az ilyen programokkal gyakorlatilag

korlátlanul lehet turkálni egy gyanútlan személy magánéletében, s bántalmazó kapcsolatokban és zaklatási esetekben is gyakran előkerülnek.

A kémalkalmazások telepítését követően a zaklatók hozzáférhetnek az áldozat üzeneteihez, fotóihoz, közösségi média fiókjaihoz, tartózkodási helyéhez, hang- vagy videofelvételeihez (bizonyos esetekben akár valós időben is).

A programok rejtve, a háttérben futnak, az áldozat tudta vagy beleegyezése nélkül.

Világszerte összefognak

A Coalition Against Stalkerware, azaz az Összefogás a stalkerware programok ellen elnevezésű kezdeményezéssel a szervezetek a stalkerware ellen kívánnak védelmet nyújtani a felhasználóknak.

Globális kezdeményezést indított útjára tíz szervezet: az Avira, az Electronic Frontier Foundation, a European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, a G DATA CyberDefense, a Kaspersky, a Malwarebytes, a National Network to End Domestic Violence, a NortonLifeLock, az Operation Safe Escape és a Weisser Ring.

Egyre többen esnek áldozatul

A stalkerware programok már jó néhány éve egyre nagyobb gondot jelentenek. Az áldozatok száma ijesztő ütemben nő, egyre többen fordulnak nonprofit szervezetekhez ezzel a problémával. A Kaspersky adatai szerint a stalkerware-nek áldozatul esők száma egy év alatt 35%-kal nőtt: míg 2018-ban 27 798 volt ez a szám, addig 2019-ben már 37 532-re emelkedett.

Sőt, a stalkerware fenyegetési környezete is bővült: 2019-ben a Kaspersky már 380 különféle stalkerware-variánst észlelt élesben, ami 31%-kal haladja meg az előző évben észleltek számát.

Tájékoztató weboldalt indítottak

Az Összefogás online portált is elindított azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az áldozatoknak, elősegítsék a tagok közötti tudásátadást, legjobb gyakorlatokat dolgozzanak ki az etikus szoftverfejlesztéshez, és tájékoztassák a közvéleményt a stalkerware veszélyeiről.

A webhely egyik legfontosabb célja az, hogy hasznos online információforrásként szolgáljon a stalkerware áldozatai számára. A felhasználók tájékozódhatnak arról, hogy mi az a stalkerware, mire képes, és főleg, hogy miként védekezhetnek ellene.

A webhely felsorolja azokat a leggyakoribb jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki áldozat lett, és bemutatja a megfelelő teendőket, illetve azt is, hogy mit nem szabad tenni. Először is azt kell mérlegelni, hogy a stalkerware eltávolítása több kárt okoz-e, mint hasznot, ugyanis az alkalmazás rögtön értesíti a zaklatót az eltávolításról.

A Coalition Against Stalkerware azt ajánlja az érintett felhasználóknak, hogy a biztonságuk érdekében lépjenek kapcsolatba egy helyi áldozatsegítő szervezettel vagy rendvédelmi szervvel.

