Lehet ennél olcsóbb, egyszerűbb egy mobil? Nemigen

Még mindig van kereslet azokra a telefonokra, amelyek csakis telefonálásra készültek.

Két új készüléket mutatott be a HMD Global – amiként magát szívesen nevezi, „a Nokia telefonok otthona”.

A Nokia 125 és a Nokia 150 a márka eddigi legmegfizethetőbb, 2,4 hüvelykes kijelzővel ellátott készülékei.

Mindkét eszközt úgy tervezték, hogy használatuk a lehető legegyszerűbb legyen. A két új modell nyújtottabb kialakításának köszönhetően több hely maradt a gomboknak, így a navigációs, illetve a híváskezelő és a szövegbeviteli gombok megnyomása is egyszerűbb, mint valaha.

A hetekig tartó készenlétet biztosító akkumulátor, az olyan klasszikus játékok, mint a Snake, illetve a vezeték nélkül is használható FM rádió szintén megtalálható a telefonokban.

Ehhez képest az új Nokia 150 beépített MP3 lejátszójával (illetve az akár 32 GB-os memóriakártyával bővíthető tárhellyel) hosszan tartó szórakozást kínál, emellett vakuval ellátott VGA kamerával és Bluetooth adatátviteli képességekkel is rendelkezik.

A Nokia 150-en a Snake mellett több kipróbálható, megvásárolható játék is helyet kapott. Az FM rádió vezeték nélkül is használható. A külső borítás minőségibb, ellenálló polikarbonátból készült, jól tűri a mindennapok gyötréseit. Az akkuidő lehetővé teszi az éjjel-nappali beszélgetéseket, készenlétben pedig akár hetekig is bírja egy töltéssel.

A két készülékből Magyarországra a Nokia 150 érkezik július elején, fekete színben.

Borítóképünk illusztráció