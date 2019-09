Kikapcsolva is tudni akarja a Facebook, éppen hol vagyunk

A közösségi cégóriás szimatolásától az új iOS és az Android is jobban akarja védeni felhasználóit. A Facebook nem örül a fejleménynek.

Kevesebb, mint két héttel az iOS 13 várható frissítése, s az új Android 10 megjelenése után meglepő érveléssel állt elő a Facebook hivatalos blogoldalán Paul McDonald, a közösségi portál mérnök igazgatója. Mert a szoftverfrissítések kellemetlen változást ígérnek a Facebooknak, hívja fel a figyelmet a CNBC.

Az okostelefonok új változatát telepítők ugyanis figyelmeztetéseket fognak kapni arról, hogy milyen alkalmazások – köztük leginkább a Facebook – használják az úgynevezett helyadatokat, vagyis az arra vonatkozó adatokat, hogy éppen hol tartózkodunk.

Az Apple készüléke rendszeresen előugró ablakokat fog megjeleníteni, hogy tájékoztassa felhasználóját, hányszor használta a Facebook és más applikáció a rá vonatkozóz adatokat.

A blogbejegyzés azért érvel, hogy ne kapcsoljuk ki a Facebook helymeghatározását.

Bár Mark Zuckerberg vezérigazgató a tavaszi fejlesztői konferenciáján kijelentette, hogy „The Future is private”, vagyis „A jövő privát”, most az örökösen adatvédelmi botrányokba keveredő cég éppen arra akarja rábírni felhasználóit, hogy akkor is engedjék láttatni a pillanatnyi helyzetüket, amikor nincsenek belépve a Facebookra.

Jelenleg ugyanis ez a helyzet

Mélyütést visz be az Android 10 és iOS 13 operációs rendszer a Facebooknak azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználónak, hogy eldöntse, általában, mindig is engedélyezi-e a helyhozzáférést, vagy csak akkor, amikor az adott alkalmazást aktívan használja – magyarul, amikor belépett.

A Facebook számára rémesen megnehezítheti a hirdetések pontos célzását, ha nem tudja örökösen, hogy merre vagyunk. Paul McDonald blogbejegyzése amellett érvel, hogy jobb nekünk, ha a közösségi oldal mindig tudja, hol vagyunk. Mert így időben megtudunk mindent, s „jobban tudjuk tartani a kapcsolatot barátainkkal”.

Egyébként, írja zárásul a mérnökigazgató, amúgy is tudni fogják a tartózkodási helyünket „olyan ismeretek segítségével, mint a bejelentkezések, események és az internetkapcsolattal kapcsolatos információk” („We may still understand your location using things like check-ins, events and information about your internet connection.”)

Azaz, lehet érteni: ha korlátozzuk is, így vagy úgy, megszerzik az adatokat.

Borítókép: Shutterstock