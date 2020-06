Kikapcsolhatóvá tette a politikai hirdetéseket a Facebook

A hírt Mark Zuckerberg jelentette be. A közösségi óriásvállalat vezérigazgatója közölte, hogy az amerikai felhasználók képesek kikapcsolni a fizetett politikai hirdetéseket az idei elnökválasztásig – persze aki akarja, továbbra is megkapja azokat.

A szolgáltatást mától folyamatosan kapcsolják be a következő hetekben az amerikai felhasználóknak.

A Facebook és az Instagram lépésével talán azokat a kritikai hangokat akarja Zuckerberg megelőzni, amelyek

Emlékezetes, hogy múlt hónapban a Twitter Trump elnök két tweetjét félrevezető, hamis információként jelölte meg .

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020