Két kijelzővel jön az LG G8X ThinQ okostelefon

Az új kettős kijelzőtechnológia a felhasználói élményt és a teljesítményt is megkétszerezi a gyártó szerint.

Még az IFA-n mutatkozott be a legújabb G-szériás okostelefon, a G8X ThinQ-t, valamint kettős kijelzőtechnológia továbbfejlesztett verziója.

Az újdonságot a felhasználók visszajelzései alapján tervezte meg a koreai óriásvállalat, és számos fejlesztést — többek között egy 2,1 hüvelykes külső kijelzőt — épített be a megoldásba. A külső kijelzőn a felhasználók a pontos időről, a dátumról, az akkumulátor állapotáról és egyéb hasznos információkról tájékozódhatnak a kettős kijelzőrendszer kinyitása nélkül.

Mindent a kényelemért

Míg az MWC-n bemutatott Dual Screen két szögben volt csatlakoztatható, az új verzió a laptopokhoz hasonlóan 360 fokban, a felhasználó számára legkényelmesebb szögben használható a telefonnal.

Mivel a G8X ThinQ esetében az ujjlenyomat-leolvasót a kijelzőbe építették, a telefon képernyőjének lezárása és feloldása a második kijelző hátrahajtásakor sem okoz gondot. A kijelző ideális fényerejének automatikus szabályozásán túl a készülék a kijelzőn megjelenő képek kontrasztját is a környezeti fény precíz, szenzoros érzékelése nyomán, automatikusan állítja be, így a képi részletek a szem megerőltetése nélkül is mindig jól kivehetőek.

A telefon előlapi kamerája visszafogott, vízcsepp alakú bevágásban kapott helyet, így a felhasználók a 6,4 hüvelykes FullVision kijelzőt szinte teljes egészében élvezhetik.

Nem élhetünk (jó) szelfi nélkül

Ami a fotósokat illeti, a készülék 32MP-es, 1,6μm-es szenzorral felszerelt előlapi kamerá-jával immár szelfi és normál módban is hasonlóan minőségi képek készíthetők.

A reflektor-üzemmóddal (Reflector Mode) kedvezőtlen fényviszonyok mellett is tiszták és kontrasztosak maradnak a szelfik, a felhasználók a megvilágítás színét ráadásul hangula-tuknak vagy ízlésüknek megfelelően maguk állíthatják be. Az AI Action Shot funkció felis-meri a gyors mozgásokat, 1/480 másodperces záridejével pedig képes fókuszban tartani a tárgyakat, így a gyerekekről és a háziállatokról készített képek mindig élesek maradnak. A 4K Time Lapse funkcióval a felhasználók művészi lassított videókat készíthetnek 4K felbon-tásban, az LG Steady Cam pedig még tisztább képeket garantál a képek stabilizálásával.

Borítóképünk illusztráció: Shutterstock