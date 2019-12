Íme, ezek az év legjobb szelfikamerával szerelt mobiljai

A DxOMark szakembereinek véleményére hagyatkozunk, amikor 2019 legjobb előlapi kamerás telefonjait összegezzük.

Ez a lista nem túl változatos, mert úgy látszik, ha szelfizésről van szó, akkor jelenleg két gyártó uralja a palettát, a harmadik gyártó készüléke pedig csak némi trükközéssel érhető el a magyar piacon.

Összegezve, a független tesztportál mérései alapján

a legjobb mindenes előlapi kamerával a Samsung Galaxy Note 10+ 5G rendelkezik,

bár szinte pontosan ugyanilyen jól járunk a Samsung többi idei csúcskészülékével, így a hagyományos Note 10-ekkel és a Galaxy S10-ezekkel is.

A tesztek szerint a Note 10+ előlapi kamerája még gyér fényviszonyok között is megállja a helyét, széles dinamikájú, szép színű fotókat készít még nehezebb körülmények között is. Érdemes kiemelni, hogy elég hűen adja vissza a bőrszínt, kiemelkedően sok részletet örökít meg és a képek zajossága is elenyésző – írja az Origo a DxOMark méréseire hivatkozva.

Ráadásul a mobil még akkor is jól teljesít, ha vakut kell használni. Amennyiben háttérkimosásos képet szeretnénk készíteni, abban is számíthatunk rá.

Utóbbival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a Note 10+ előlapi kamerája kiváló autofókusszal rendelkezik, és a versenytársakhoz képest elég nagy látószögben tudja megvalósítani a „bokeh” effektust: így a háttérből akkor is jól kivehetők részletek, ha kifejezetten az arcunkat szeretnénk középpontba állítani, ami kifejezetten jól jön akkor, ha látványos turistahelyszíneken fotóznánk magunkat.

A szakemberek megjegyzik, hogy

az Asus Zenfone 6 is kiváló választás

a Samsung készüléke mellett, és jelentősen olcsóbb is. Az Asus jó teljesítménye annak köszönhető, hogy ugyanazt a kamerát használja a hátlapon, mint az előlapon, mivel a kamera egy spéci szerkezet segítségével előre fordul, ha szelfit szeretnénk készíteni. A végeredményt tekintve a Zenfone 6 nagyobb szenzorának köszönhetően több részletet tud befogadni, és kevésbé zajos képeket készít rosszabb körülmények között.

De ha már utazásról és különböző látványosságokról, tájak előtti szelfizésről van szó, nem szabad kihagyni, hogy ebben a Dxomark szerint

az itthon hivatalosan sajnos nem kapható Google-telefon, a Pixel 4 teljesít a legjobban.

Ez egész egyszerűen annak köszönhető, hogy szintén nagyon részletes fotókat készít, s a mélységélesség nagyon széles látószögben megmarad, így egyfelől hatékonyan kiemelhetjük magunkat, másfelől pedig megőrizhetünk elég részletet a háttérből is.

A Pixel 4 továbbá hűen adja vissza a bőrszínt, különböző fényviszonyok mellett is jól teljesít és szépen őrzi a fehéregyensúlyt is.

Videózásban viszont a Samsung Galaxy Note 10+ 5G a nyertes, de már megszokhattuk, hogy a gyártó nagy hangsúlyt fektet a videós képességekre. A legfontosabb, hogy a készülék (és ezúttal is érdemes megemlíteni, hogy a többi Note 10 és S10 telefon is), 4K-s videót tud készíteni az előlapi kamerával, és nagyon részletes felvételeket lő szinte bármilyen fényviszonyok között. Kevés fény mellett persze veszít a részletességből, de a tesztek szerint még így is jobb, mint a legtöbb versenytársa.

Ráadásul a képstabilizálás is szuper, legyen szó akár beltéri vagy kültéri felvételekről.

Ha az arcunk a legfontosabb

Számos okostelefon még mindig fixfókuszú előlapi kamerával érkezik, amit megfelelő távolságra kell tartanunk az arcunktól, hogy tökéletes képet kapjunk. Persze, az ebben a cikkben is említett készülékek már az előlapon is autófokuszos szerkezeteket kaptak, azonban közülük is kiemelkedik az Asus Zenfone 6, hiszen ahogy fentebb említettük, ennek a hátlapi kamerája egyben az előlapi is, így a „főkamera” minden előnyét élvezhetjük, ha magunkat fotózzuk.

Többek között ennek is köszönhető, hogy a Zenfone 6 jóval nagyobb szenzorral rendelkezik, mint a legtöbb szelfikamera, így több részletet is tud megörökíteni, ha az arcunkat szeretnénk a középpontba helyezni, és a háttér annyira nem számít. Ennek főleg a hölgyek örülhetnek majd, hiszen így a haj, de még a szempillák is aprólékosabban jelennek meg a képeken, és erre a szoftver pont annyi szépítést tesz rá, hogy a végeredmény még természetesnek tűnjön.

A Samsung Galaxy Note 10+ természetesen erre a feladatra is kiváló, nagyon jó autófókusszal és szépen adja vissza a bőr színét, természetes végeredményt produkál, csak nem annyira nagyon finoman részletes képeket állít elő, mint a Zenfone 6.

Ha csoportos szelfiket szeretnénk készíteni, a DxOMark szerint a Google Pixel 4 a legjobb.

Ennek az oka hasonló a korábbiakhoz: szélesebb látószögű előlapi kamerával rendelkezik, mint az Asus Zenfone 6 hátulról átforduló főkamerája, így kényelmesebben befér több ember a képbe, és még a hátul állók sem vesznek el.