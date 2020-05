Igencsak vegyes eredményekkel számol a hazai informatika

A legtöbb vállalat óvatos, de az egyes szolgáltatások iránti kereslet megugrott a járvány miatt.

Lefelé módosultak a globális informatikai szektor 2020-as teljesítményét érintő várakozásai: jelenleg úgy számolnak, hogy az iparág a tavalyi forgalmához képest 2,7 százalékkal kisebb teljesítménnyel zárja az idei évet a koronavírus-járvány hatásai miatt. Márciusban a Statista.com még két forgatókönyvvel számolt, a valószínűbbnek tartott variáció 3,7 százalékos növekedést mutatott, a pesszimista pedig 1,3 százalékos pluszt a 2019-es eredményhez viszonyítva. Az azóta eltelt időben lezajlott piaci változások alapján viszont

úgy látják, hogy a szektorban az idén nincs esély növekedésre.

Pénzben kifejezve ez mintegy 3400 milliárd dollárt jelent a Gartner gazdaságkutató szerint, amely az év elején – a világjárvány kirobbanása előtt – még úgy becsülte, hogy a 2019-es 3800 milliárdról idén 3900 milliárd dollárra növekszik a piac.

Jelen állapotok szerint viszont akár három évbe is telhet, hogy az IT-piaca visszatérjen a tavalyi szintre, hiszen most a cégek nem annyira a növekedésre, inkább a járvány miatt elszenvedett veszteségeik kiheverésére fordítják az erőforrásaikat. Ám más szektoroktól eltérően nem a teljes leállás fenyegeti az informatikát, többek között a felhőszolgáltatások és az eszközök eladásának területét sem kell temetni, de mégis nagyjából nyolc százalékkal alacsonyabb forgalommal zárhatják az évet ezek a területek 2019-hez képest – írja a Magyar Nemzet.

Az informatikai társaságok jelenleg azokra a feladatokra össz­pontosítanak, amelyek az otthoni munkavégzést szolgálják ki.

Hatalmas növekedést regisztráltak ugyanakkor a videókonferenciás eszközök, a távoli elérést biztosító szolgáltatások, valamint a közösségi felhőszolgáltatások piacán

az Enter­prise Talk szerint. Az utóbbi terület idén 19 százalékos növekedéssel számolhat.

Biztató jel az is – noha szigorúan véve nem az informatikai iparágat érinti –, hogy áprilisban már nőtt a mobiltelefonok kiszállítása Kínában, vagyis kezd magához térni a kereslet és a gyártás is a járvány után. A kínai ipari és információtechnológiai minisztérium tudományos központja, az informatikai és kommunikációs kutatóintézet, a CAICT adatai szerint a gyártók 41,7 millió mobiltelefont szállítottak ki áprilisban, amely 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál – közölte az MTI.

A növekmény figyelemre méltó, de számításba kell venni azt is, hogy az előző hónapokban elhalasztott vásárlásokat most hoznák be a fogyasztók, erre készülnek fel a gyártók. Az év negyedik hónapjában kiszállított telefonoknak majdnem negyven százaléka a legújabb távközlési technológiával, 5G-vel felszerelt. Az első négy hónapban összesen ötödével kevesebb mobilt szállítottak ki, mint egy évvel korábban.

Borítóképünk illusztráció