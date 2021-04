Ettől frászt lehet kapni: robotkutyák hadserege

Lehet, viccesnek szánta a kínai Unitree Robotics, hogy a Star Wars ismert zenéjére egyszerre mozognak és lépnek egy videón az Aliengo nevű robotkutyái, de az eredmény inkább ijesztő lett.

Az eredetileg a Twitteren közzétett produkció többnyire ellenszenvet keltett a hozzászólókban.

The Force Awakens. Everyone, help count how many? 😀 pic.twitter.com/6NpZOUmQ1s

— Unitree Robotics (@UnitreeRobotics) March 9, 2021