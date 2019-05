Erre képes nálunk az első állandó 5G bázisállomás

A bázisállomás képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be.

A Vodafone Magyarország bemutatta, mire képes a főváros első állandó, élő 5G bázisállomása, mely a szolgáltató budapesti székházának tetején található.

Az eseményen jelen volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviselője, Budapest főpolgármester-helyettese, valamint Ferencváros polgármestere.

A jelenlegi 4G állomásokra épül

A felavatáson a Vodafone az országban elsőként csatlakoztatott két 5G képes Samsung S10 okostelefont állandó 5G állomására és bemutatott egy távolról, 5G kapcsolaton keresztül vezérelt autót.

A budapesti állandó 5G bázisállomást felavató eseményen a technológia részleteiről Ahmed Elsayed, a Vodafone Magyarország Műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy „a budapesti és zalaegerszegi állandó 5G állomásaink non-standalone szabvány szerint működnek, tehát a már meglévő 4G állomásainkra épülnek.

A saját 3,5GHz-es frekvenciánkat használó 5G állomások elméleti maximális letöltési sebessége meghaladhatja az 1 gigabit per szekundumot is, a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá is csökkenhet.”

Nélküle nincs robotautózás sem

Az ötödik generációs mobilhálózatoknak első sorban ipari felhasználási módoknál lesz jelentősége, köztük olyanoknál, ahol az azonnaliság kritikus fontosságú. Ilyen például az önvezető autózás, melynek elterjedésében kulcsszerepe lesz az 5G-nek.

A Vodafone budapesti székházában is bemutatta az önvezető gépjárművek felé vezető egyik legfontosabb állomást, a távvezérlésű gépjárműirányítást.

A BMW i3 típusú elektromos autó és a távoli vezetőülés közötti kapcsolat a Vodafone élő 5G kapcsolatán valósult meg, lehetővé téve a gépjármű valós idejű, távoli vezérlését.

Az autóban található kamera valós időben, HD minőségben közvetítette a pálya melletti távoli vezetőüléshez azt a képet, amely a járműből volt látható, valamint ezzel párhuzamosan a jármű felé irányuló parancsokat is 5G kapcsolat közvetítette.

