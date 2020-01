Élő sejtekből építettek robotot a kutatók (videó)

A miniatűr robot képes haladni egy célpont felé és meggyógyítani önmagát, ha sérülés érte.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban megjelent tanulmány szerint egy élő, programozható organizmusról van szó, egy teljesen új biológiai gépről.

A Vermonti Egyetem kutatói szuperszámítógépen futtattak le egy evolúciós algoritmust, hogy

megtervezzék békabőr- és -szívsejtekből a robotot,

amelyet azután a Tufts Egyetem tudósai hoztak létre afrikai békák embrióiból vett őssejtekkel. Apró csipeszeket és elektródákat használtak arra, hogy a sejtekből összeállítsák a számítógépes tervek alapján a robotokat.

Arra jutottak, hogy a bőrsejtek sokkal passzívabb szerkezetet alkotnak, míg a szívizomsejtek összehúzódása előre irányuló mozgást tesz lehetővé, így a robot képes az önálló mozgásra.

Ezek a milliméter széles, újrakonfigurálható organizmusok képesek a mozgásra és arra, hogy felfedezzék vizes környezetüket.

Megsérült? Majd meggyógyítja magát

Képesek körben mozogni, együttesen elmozdítani apró részecskéket egy központi helyre. „Ez lépés abba az irányba, hogy számítógép tervezte organizmusokat használjunk intelligens hatóanyag-szállításra” – mondta el Joshua Bongard, a Vermonti Egyetem kutatója.

Számos hasznos felhasználási módja lehet ezeknek az élő robotoknak, olyan feladatokat végezhetnek el, melyeket más gépek nem tudnak végrehajtani. Ilyen például a szennyező vegyületek vagy radioaktív szennyeződések felkutatása, az óceánokban lévő mikroműanyagok összegyűjtése vagy az artériákban felhalmozódó plakk eltávolítása – mondta el Michael Levin, a Tufts Egyetem tudósa.

Egy másik teszt során az élő robotokat megvágták és megfigyelték, mi történik velük.

„Majdnem teljesen félbevágtuk a robotot, amely úgymond összevarrta magát, és folytatta az útját” – mondta Bongard.

