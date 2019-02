Elképesztő, hogyan állítja elő a hangot az LG okostelefonja

Úgy hívják, hogy Crystal Sound: a képernyő rezgetésével erősíti fel a hangot.

Az LG mindig külön figyelmet fordított a hangmegoldásokra: a barcelonai MWC-n az új LG G8 ThinQ készülékbe épített Crystal Sound OLED, avagy CSO kijelzőmegoldással.

A technológia a telefon OLED-képernyőjét használja a hang felerősítésére.

A saját fejlesztésű CSO technológia hangszórómembránná alakítja az OLED kijelzőt, és az egész képernyőfelület rezgetésével növeli a hangerőt.

A koreai óriásvállalat egyedi megoldása

a teljes kijelzőfelületet kihasználja,

és a hangzás tisztaságán is képes javítani, azaz az egyes hangok könnyebben felismerhetők, a finom zenei részletek pedig jól kivehetők lesznek.

Kihangosítás módban a hangzás erőteljes basszussal válik teljessé, melyet az alsó hangszóró biztosít. A teljes értékű sztereó mód a kétcsatornás kialakítás révén valósulhat meg: az egyik csatornáért az alsó hangszóró, a másikért a kijelző felső része felel.

Amúgy, a hangminőség javítása mellett

a CSO letisztult, minimalista megjelenést is kölcsönöz a telefonnak.

Az új G szériás okostelefonba olyan további audiofunkciók is bekerültek, mint az elsőként az LG által kínált DTS:X 3D térhatású hangzás, amely 7.1 csatornás rendszerben szól fülhallgató használatával és anélkül is; a Hi-Fi Quad DAC, amely mélyebb hangzást kölcsönöz az audioformátumok többségének; a Master Quality Authenticated (MQA) támogatás, amely magas minőségű audiofájlok streamelését teszi lehetővé korlátlan mobilinternet csomag nélkül is.

És persze a Boombox hangszóró, amely a telefon belső terét használja fel a rezonancia előállítására, váratlan basszust és hangerőt szólaltatva meg.

