Drónokkal védekeznek a patkányok ellen

Mintegy 3000 kilogramm mérget dobtak le az akcióban, amelyben elsőként használtak drónokat ilyen célra, bár a vadőrök is kihelyeztek már néhány adagot.

– mondta Karl Campbell, a programot támogató Island Conservation környezetvédő szervezet igazgatója.

VIDEO: With the help of drones, Ecuador launches a program to eradicate an invasive species of rats on two Galapagos islands where the world's only nocturnal seagull nests pic.twitter.com/iakrt2PV63

— AFP news agency (@AFP) January 25, 2019