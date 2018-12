Csúcstechnikával támogatják az autista gyermekek fejlesztését

Az autizmus valamely formájában minden hetvenedik ember érintett. A fejlett módszereknek köszönhetően már korai stádiumban felismerhetők a tünetek.

A Symbo Alapítvány kiscsoportos keretek között végez számukra olyan szociális-kommunikációs fejlesztést, mint az érzelemtanítás, a szorongás és a düh kezelése, valamint a barátkozás. Az Epson Magyarország karácsonykor vizualizációs eszközökkel, Epson Full HD házimozi-projektorral és EcoTank nyomtatóval támogatja a munkájukat, a gyerekek fejlesztését.

A Full HD házimozi-projektor 3LCD technológiájának köszönhetően részletgazdag és éles képi világával segíti elő, hogy a látottak maradandó élményt nyújtsanak a gyerekek számára. Akár világosban is jól látható, élvezhető képet vetít.

A fejlesztések során a kognitív tananyagot részben IKT (Információs és kommunikációs technológiai eszközök) eszközök felhasználásával oktatják, eddig laptopon vetítettek prezentációkat, kisfilmeket és filmrészleteket, mondta el Faragó Melinda, gyógypedagógus, a Symbo Alapítvány társalapítója.

Az új technikával a gyerekeknek könnyebben megy majd az ismeretek befogadása. Egy-egy jelenetet megállíthatnak, a gyerekekkel együtt értelmezhetik azokat úgy, hogy még pontosabban megfigyelhetik a hétköznapokban számukra gyorsan elillanó részleteket.

Ennek ellenére napjainkban is számos sztereotípia, mitikus elgondolás, bizonytalanság és ellentmondás kíséri. A finomabb diagnosztikai módszereknek és bővülő tudásnak köszönhetően korai életkorban is felismerhetők a tünetek. A korai felismerés és megfelelő kezelés pedig pozitívan befolyásolhatja az érintettek életminőségét. A fejlődési zavar természetének megértése „kulcsot” adhat a család és a szakemberek számára is a gyermek megértéséhez és a segítségnyújtáshoz.

