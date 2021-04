Cenzúrázott a Facebook egy várost a félreérthető neve miatt

A Facebook hetekig nem engedte, hogy a településnek legyen egy oldala, mert a nevet szexuális rágalomként azonosította.

Bitche – ez a neve annak a francia városnak, amelynek némi összetűzése akadt a tech óriással. A település egy Facebook oldalt hozott létre, hogy ott megosszák a lakosokkal a fontos információkat, ezt azonban hetekig nem lehetett elérni a cenzúra miatt.

Az angol nyelvben ugyanis létezik egy nagyon hasonló szó, a „bitch”, ami „kurvát” jelent, és ezért

a város nevét a Facebook szexuális rágalomnak titulálta.

A városi tisztviselők szerint a Facebook azért távolította el az oldalt, mert az megsértette a szabályokat. Pedig a Bitche kifejezésnek nincs is konkrét angol megfelelője, franciául pedig a „kurva” szó teljesen máshogy van, mint az angolban. A város vezetői többször is megkeresték a Facebook francia részlegét, privát üzenetekben és űrlapokon keresztül is.

Bitche szóvivője, Valérie Degouy szerint naponta körülbelül tíz üzenetet írtak a tech cégnek, de nem kaptak kielégítő választ. A köztes időben

végül egy másik néven hoztak létre oldalt a városnak, ami az irányítószámra utalt.

Aztán a jelek szerint eljutott a problémájuk a megfelelő helyekre, kedden ugyanis újra elérhetővé vált Bitche város hivatalos oldala. Mint kiderült, a Facebook franciaországi részlegének vezetője megkereste a település polgármesterét, és közölte a jó hírt, valamint elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért – írja a V4NA hírügynökség.

Ahogyan azonban arra a New York Post is rávilágított, Franciaországban több olyan város is van, amelynek a neve az angol nyelv szerint problémás lehet. Létezik például olyan település, aminek Condom a neve, de olyan is, aminek Anus. Könnyen lehet, hogy a jövőben ők is akadályba ütközhetnek, ha hivatalos oldalt akarnak létrehozni maguknak a Facebook-on.

A neve miatt küszködött a világgal egy osztrák település is. A korábban Fucking nevet viselő falut sokan felkapták, többször ellopták a táblájukat, és még forgattak is ott.

Ebből végül elegük lett a lakóknak, és év elején hivatalosan is Fugging-ra változtatták a település nevét. A polgármester szerint tudják, hogy az angol nyelvben mit jelent a falu neve, de nekik teljesen más jelentőséggel bír.

