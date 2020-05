Beköszöntött az e-aláírás korszaka

A világjárvány kitörése óta kiemelt szerepet kapnak az érintés és személyes kontaktus nélküli kapcsolatok a mindennapi ügyintézésben és az üzleti életben egyaránt. A kényszerű változások jelentős módosításokat hoztak a technikai megoldások, így az e-aláírások piacán is.

A világ legtöbb kormányzata igyekszik olyan jogi és szabályozási környezetet teremteni, amellyel ösztönzi és segíti az elektronikus aláírás használatát.

Ez alól Magyarország sem kivétel, ahol – a vírushelyzet miatt egyelőre ideiglenesen – változott a szabályozás: már személyes megjelenés nélkül, távolról, videoazonosítással is bárki kiválthat webes e-aláírást – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az e-aláírásokkal foglalkozó Netlock informatikai cég.

Az e-aláírás egy személyes, digitális ujjlenyomat, ami az adott dokumentum kódjába „ég bele”. Az így aláírt dokumentum hitelessége tökéletesen megegyezik a hagyományos, papíron, tollal aláírt verzióéval, így alkalmas cégszerű aláírásra is bármilyen hivatalos okiraton.

Az elmúlt hetekben a többszörösére nőtt az elektronikus aláírást igénylő ügyfeleink száma a vírus miatt átalakuló üzleti és munka folyamatok miatt. A nagyvállalatok járnak az élen, nem ritka, hogy százas, ezres nagyságrendben igényelnek e-aláíró tanúsítványt a dolgozóiknak, de cégmérettől függetlenül, egyre többen váltanak e-aláírásra a magyar kis- és középvállalatok is. Most, hogy az e-aláírás kiváltásához szükséges azonosításhoz nincs szükség személyes megjelenésre, mert videóhívással, néhány perc alatt távolról is elvégezhető a folyamat, további növekedésre számítunk – jelezte Somkuti András, a Docler Holding elnök-vezérigazgatója, a Netlock ügyvezetője.

Hozzátette: éppen a járvány által diktált kényszerhelyzet világított rá a technológia nyújtotta előnyökre, legfőképpen arra, hogy az elektronikus aláírás az egyetlen út az üzleti folyamatok, szerződések, jogi tranzakciók távoli, személyes kontaktus nélküli, hiteles digitális kezelésére.

Bár jelenleg a videóazonosításra vonatkozó jogszabály a vészhelyzet végéig érvényes, hamarosan állandó gyakorlattá válhat.

Szinte nincs olyan üzleti, közigazgatási vagy hétköznapi ügymenet, amelynél az e-aláírás ne lenne képes rengeteg személyes interakciót viszonylag gyorsan és egyszerűen kiváltani. Nem kell tülekedni a zsúfolt ügyfélszolgálaton, vagy közjegyzői, ügyvédi irodába menni a szerződéskötés miatt. Az üzleti partnerek is szerződhetnek távolról, sőt akár egy teljes vállalati rendszer is felruházható a biztonságos és magas joghatású aláírás képességével. Nincs szükség a szerződések postázására, futáros küldésére, nyomtatására.

Ahhoz, hogy egy szervezet vagy magánszemély rendelkezzen az e-aláírás képességével, létre kell számára hozni egy digitális identitást, amellyel minden kétséget kizáróan igazolhatjuk magunkat, illetve a cégünket az online térben. Ezt az egyedi és meghamisíthatatlan digitális azonosítót egy hitelesítésszolgáltató szervezet alkotja meg.

Az elektronikus aláírás használata hasonlít a netbankos szolgáltatásokhoz: egy webes felületek kell belépni az aláíró felületre, majd több lépéses azonosítás után írható alá a dokumentum (jellemzően pdf, de egyéb formátum is használható).

Borítókép: illusztráció