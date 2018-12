Baljóslatú fejlesztésbe fog a Facebook

Fele sem tréfa: a közösségi oldal előbb akarja kitalálni, hogy hová akarunk menni, mielőtt nekünk eszünkbe jutna.

Nem titok, hogy olyan óriáscégek, mint a Facebook szeretnék követni minden mozdulatunkat: ez, ha másból nem, hát a közösségi oldal egész éven áthúzódó adatkezelési botrányaiból világosan kiderülhetett.

Az adatainkra nagy szükség van, hiszen minél többet tudnak rólunk, a szokásainktól az érdeklődésünkig, annál pontosabban céloznak a hirdetéseikkel, s így több lesz a bevételük. Ami érthető, csak ne kerülnének az adatgyűjtési buzgalom közepette lépten-nyomon napvilágra a felhasználók személyes adatai.

Átverésnek tűnhet első pillantásra a képtelennek hangzó cél, hogy előbb akarja kitalálni a Facebook, hogy hová akarunk menni, mielőtt nekünk eszünkbe jutna. Pedig a mesterséges intelligencia fejlesztések korában egészen komoly projektről van szó.

Annyira, hogy a Facebook az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál még tavaly adta be az itt olvasható szabadalmi bejelentést, csak a hírt nemrég vette észre a BuzzFeed News, majd kapta fel a világsajtó.

Kitalálják, mit fogunk kitalálni

A kissé hátborzongató, Offline Trajectories nevű technológia célja, hogy a közösségi oldal meg tudja határozni, a felhasználó éppen aktuális helyadatai alapján hová akar menni. (A helyadatokhoz hozzájut akkor is, ha nem fut éppen a mobilon vagy a számítógépen a Facebook.)

Szintén feldolgozzák a szabadalom szerint az Facebook-ismerőseink és azok ismerőseinek a helyadatait, hogy megjósolhassák, várhatóan merre készülünk menni.

A Facebook így már előbb betöltheti a várható helyszínnel kapcsolatos híreket, s kezdheti bombázni a felhasználót a megfelelő hirdetésekkel.

Vegyük azt, ha a napi rutinunk része, hogy munka után bizonyos napokon megyünk valahová, mondjuk edzésre, akkor olyan kereskedelmi tartalmakat tesz elénk, amelyek megvásárlására jobban hajlunk ilyenkor.

Mindig tudnia kell a szervernek, hogy hol a felhasználó

Napvilágra került egy másik, hasonló törekvésük is, ami szintén szabadalmi bejelentésig jutott. A Location Prediction Using Wireless Signals on Online Social Networks leírja, hogyan használhatja a Facebook a mobilunk Wi-Fi, a Bluetooth, és NFC jeleit annak érdekében, hogy meg tudja határozni pontos helyünket.

A pontos hely meghatározásán túl ez a módszer is rögzíti-tanulja az adott helyszín látogatásának idejét, esetleges nyitvatartási idejét és a legnépszerűbb óráit.

Végezetül pedig a felsorolt technológiák nyilván kéz a kézben járnak majd a Predicting Locations and Movements of Users Based on Historical Locations for Users of an Online System nevezetűvel, amely több ember helyadatait fogja használni helymeghatározási és mozgási célok előrejelzésére.

A nehézkes meghatározás magyarán szólva nagyjából azt jelenti, hogy ha a bizonyos életkorú, foglalkozású stb. emberek mondjuk teázóba szoktak menni, miután megnéznek a moziban egy filmet, akkor a program úgymond „megjósolja”, várhatóan az adott felhasználó is így tesz majd.

Természetesen a szabadalmi bejelentés önmagában még nem jelenti biztosan az adott technológia bevezetését: csak jelzi, milyen irányokban (is) halad a közösségi oldal fejlesztése.

