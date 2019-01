Az idősebb korosztály a legaktívabb az álhírek megosztásában

Bár a nyugdíjasok az internet világában egyre jobban eligazodnak, a televízión szocializálódva azonban sokkal inkább elhiszik, amit olvasnak, mint a fiatalok.

Az idősebbek körében még mindig népszerűek a közösségi oldalak, míg a fiatalok egyre kevesebbet használják azokat. Felmérések is igazolják, hogy a bizalom megingott a felhasználók részéről, kevesebb adatot és fotót osztunk meg magunkról, inkább az üzenetváltásra korlátozódik a közösségi oldalak használata – írja a hirado.hu.

A nyugdíjasok az internet világában egyre jobban eligazodnak. Bár még korai lenne trendeket felvázolni, a 2018-as közösségi médiahasználati adatok elemzése arra enged következtetni, hogy az eddigi bevett szokásaink változáson mentek át. A legfontosabb közülük az, hogy kevesebben használják a legnagyobb közösségi oldalt, mint egy évvel ezelőtt – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A lehetséges okokról Lévai Richárd közösségi médiaszakértő elmondta, véget ért az a korszak, hogy mindent meg akarunk mutatni magunkról. A személyesebb közösségi platformok irányából egyre jobban eltávolodnak az emberek, inkább az üzenetalapú platformok kerülnek előtérbe – hangsúlyozta.

Fontos tényező volt az is, hogy tavaly sok adatvédelmi botrány látott napvilágot, ami sok emberben elindította vagy megerősítette azt az érzést, hogy minimálisra kellene csökkentenie a közösségi oldalon töltött időt. Ezek kezdenek most összeérni, ezt mutatják a kutatások is, hogy egyre kevesebbet használjuk ezeket az oldalakat – hangsúlyozta a szakértő.

Lévai tájékoztatott: az adatok alapján az idősebbek körében egyre gyakoribb és elterjedtebb a közösségi médiaplatformok, főként a Facebook használata, ugyanakkor ez a fiatalok körében csökkenő tendenciát mutat, ők egyre kevesebbet használják.

Mint mondta, európai szinten is megfigyelhető ez az előbb említett tendencia. Az adatvédelmi botrányok, az adatvédelmi szabályok szigorítása is megingatta az emberek bizalmát a közösségi oldalak irányába, illetve van egy természetes átalakulás is a közösségi médiahasználat terén – húzta alá.

Az elmúlt napokban megjelent hírek szerint az idős korosztály jeleskedik az álhírek megosztásában. A 65 év feletti korosztály több mint hétszer több álhírt oszt meg a 30 éven aluliakhoz képest – hangzott el a műsorban. Azt gondolják, hogyha valaki leírta, akkor az vélhetően igaz, ezért bátran megoszthatják. Szokatlan számukra ez a platform, ezért veszélyeztetettebbek is a fiataloknál, hiszen ők tapasztaltabbak.

A szakember szerint a szocializálódás más, hiszen az idősebbek számára a fő tájékozódási médiumfelület még mindig a televízió, és ha egy idős ember néz valamit a televízióban, azt többnyire elhiszi, lelkileg ez a hatás megy át a közösségi médiahasználatba is.

Ma Magyarországon egy nyugdíjas számára számos lehetőség van, ha a digitális tudását fejleszteni szeretné – mondta Szilassi Andrea, a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus könyvtárosa. Véleménye szerint szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nemrégiben elindult a Digitalizáció az aktív idősekért projekt. Ez egy rendkívül jó lehetőség a 65 év felettiek számára, ugyanis korábban nem volt lehetőségük arra, hogy szervezett képzésen vehessenek részt.

Mint mondta, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség egy olyan eszközparkot juttatott 1500 helyszínre, ahol laptopok, táblagépek és okostelefonok is segítik a képzés résztvevőit a digitális tudás elmélyítésében.