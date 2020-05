Áll a bál, Trump rendelettel szabályozza a közösségi médiát

Kedden éjjel közölte a Twitter, hogy Donald Trump két bejegyzése sem felel meg a valóságnak.

Az elnök mindkét vitatott bejegyzést a novemberi elnökválasztásnak szentelte, s azt írta, hogy a levélben történő szavazás a választások „elcsalásához” vezethet, sőt az egyik bejegyzésben egyértelműen leszögezte, hogy a novemberi választásokon csalás lesz.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020