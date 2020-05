A OnePlus mobilja átlát a ruhán – de már nem sokáig (videó)

Gyorsan körbefutotta a tech sajtót a minapi hír, hogy a legújabb, sikeres, bár meglehetősen magasra árazott OnePlus 8 Pro kamerája bizonyosan átlát a vékonyabb műanyagokon, sőt, kissé a ruhákon is. Az elsőre méretes kacsának tűnő hírről kiderült, hogy igaz: a kamera fotokróm állásban meglepő dolgokat lát az infravörös érzékelőivel.

Elsők között Ben Geskin demonstrálta a Twitteren, hogy az Apple tévédoboza, távirányító fedele alá kukucskál a mobil:

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020