A Discovery tévé valóságshowjában lehet űrutazást nyerni

Bejelentették, hogy az induló Who Wants To Be an Astronaut?, azaz a Ki akar űrhajós lenni? valóságshowjuk győztese a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) utazhat.

Mióta az újrafelhasználható rakéták bevetése mondhatni napi gyakorlat lett, nagyot esett az űrutazások ára, de azért boldog-boldogtalan még mindig nem juthat fel olyan könnyedén az égbe. Például egy látogatás 55 millió dollárba kerül a houstoni Axiom Space szervezésében. Ide kattintva található meg a jelentkezési oldal, amiből kiderül, hogy bár az amerikai állampolgárság nem előírás, a jelentkezőnek az USA-ban kell élnie. A nyolcrészes sorozat jövőre indul. A kiválasztási folyamat „fárasztó" lesz, számos „extrém kihívásra" lehet számítani, amelyek „tesztelik, hogy megfelelnek-e a feltételeknek, amelyekkel az űrbe vágyakozóknak rendelkezniük kell". Figyelembe véve az eddigi valóságshow versenyzők több értelemben is extrém produkcióit, a Discovery most még rendhagyóbb kihívások elé állíthatja a feltűnni vágyakozókat. Borítóképünk illusztráció