Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

Amikor Charlie Kirk meggyilkolása után ismét a figyelem középpontjába került az erőszakos videójátékok kérdése, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter kijelentései újra felélesztették a régóta tartó vitát: vajon van-e tudományos alapja annak, hogy a videójátékok hajlamosítanak valódi lövöldözésekre? A Világgazdaság elemzése bemutatja a kutatások eredményeit és hogy mennyi a politika, illetve mennyi a tudomány ebben az érvelésben.

MW
Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

A vita csaknem 25 éve minden tragédiánál visszatér, miközben a kutatások rendre mást mutatnak az erőszakos videójátékokról

Forrás: AFP

Ismét reflektorfénybe került a videójáték-ipar az Egyesült Államokban. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szerint a játékok, a közösségi média és bizonyos gyógyszerek is hozzájárulhatnak a tömeges erőszakhoz. A téma immár csaknem 25 éve újra és újra felmerül minden tragédia után, noha a kutatások rendre mást állapítanak meg az erőszakos videójátékok hatásairól – írja a Világgazdaság. 

Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere
Forrás: AFP

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter szerint 

nemcsak a játékok, hanem a közösségi média és bizonyos gyógyszerek is „szerepet játszhatnak” a tömeges erőszakban. 

A kijelentés különös aktualitást kapott, miután Charlie Kirk ellen merényletet követtek el — ekkor a konzervatív aktivista személye és az erőszakos tartalmak közötti lehetséges kapcsolat ismét nyilvános vitára került. 

A videójátékok piaci részesedése

A Newzoo adatai szerint a shooter (lövöldözős) játékok a PC- és konzolos játékidő körülbelül 28 százalékát teszik ki. Azonban ezek nem dominánsak a teljes piacon: az amerikai ESRB statisztikái szerint a megjelenések 65–87 százaléka inkább családbarát vagy tinédzser kategóriába esik, és a „Mature” (17+) címek csak kb. 13 százalékot képviselnek. 

Mit mondanak a tudományos kutatások?

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) 2020-as állásfoglalása szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az erőszakos videójátékok közvetlenül okoznának fegyveres erőszakot. 

Egy 2021-es kutatás szerint a tömeges gyilkosság elkövetői kevesebb erőszakos játékot játszottak, mint az azonos korú kontrollcsoport. A tanulmányok inkább arra utalnak, hogy a valódi rizikótényezők a gyermekkori trauma, a családi erőszak, vagy a mentális egészségi problémák lehetnek.

Emellett Ázsia — például Japán vagy Dél-Korea — hasonló mértékben fogyaszt lövöldözős játékokat, mégsem jellemzőek ott a tömeges lövöldözések, ami a kulturális és jogi különbségek szerepét emeli ki. 

Az ipar reagál és szabályoz

A nagy kiadók és platformok szülői felügyeleti beállításokat kínálnak (például Xbox Family Settings, PlayStation Family App stb.). 

A játékfejlesztők között is nő az innováció: lehetőség van az erőszak ábrázolásának csökkentésére, véreffektek kikapcsolására, vagy alternatív tartalmak beemelésére. 

Bár politikai szembenállások idején az erőszakos videójátékok gyakran kapnak „gyújtóbombaként” szerepet a nyilvános diskurzusban, a tudomány mai állása nem támasztja alá a közvetlen oksági kapcsolatot. A kérdés messze nem zárult le — az újabb merényletek ismét reflektorfénybe hozhatják —, de a konszenzus inkább az, hogy a tényleges okok sokkal összetettebbek annál, hogy csupán a digitális szórakoztatás hatásaival magyarázhatók legyenek.

Ha szeretne mélyebben belemenni a Világgazdaság elemzésébe, kattintson IDE!

Digitália

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
