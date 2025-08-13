9 órája
Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változata
A Grok 4 mostantól ingyenesen elérhető, tud rajzolni, képeket és videókat készíteni, több száz oldalas PDF-fájlokat olvasni. Azért csak óvatosan.
Forrás: Shutterstock
Az xAI július 10-én jelentette be a Grok 4-es MI-modelljét. A „világ legerősebb mesterséges intelligencia modelljeként” emlegették, független szervezetek teljesítménytesztjein a legjobbnak minősítették. Akkor csak fizetős Grok-felhasználók számára volt elérhető, de augusztus 11-től a Grok 4 világszerte minden felhasználónak ingyenes.
A júliusi kiadás tízszeres javulást hozott érvelési képességek terén az elődjéhez képest. Teljesítménye felülmúlta a rivális DeepSeek-R1, a Claude Opus 4, a Gemini 2.5 Pro és az OpenAI o3 teljesítményét, így a világ legerősebb MI-modelljévé vált. Az Artificial Analysis is arról számolt be, hogy felülmúlta a versenytársakat.
A modell feldolgozási teljesítményét szintén frissítették augusztus 9-én: mostantól zökkenőmentesen képes feldolgozni a több száz oldalas vagy annál nagyobb PDF-fájlokat, fejlettebb felismerési képességei pedig lehetővé teszik egy PDF-tartalom mélyebb megértését.
A Grok magyarul is beszél. Ha első – magyarul feltett – kérdésünkre angolul felelne, kérjük meg anyanyelvünk használatára. Aki aggódik a magáninformációi miatt, készíthet például egy ingyenes, új Google felhasználói fiókot és azzal máris anonimitásban társaloghat Grokkal.
Lövöldözésben meghalt fiúval készített interjút egy sztártudósítóHét évvel ezelőtt elhunyt személy másával beszélgetett a riporter.
Használatához nyissuk meg a Grokot. Bejelentkezés nélkül, a Grok 3 használatával azonban csak a „Gyors” módot használhatjuk: kattintsunk a Bejelentkezés gombra a jobb felső sarokban.
Válasszuk a Bejelentkezés X-szel lehetőséget. Fogja kérni, hogy az X fiókunkat használná, érdemes tehát előzetesen létrehozott e-mail-címmel készíteni egy X-fiókot is.
A Grok mostantól tartalmaz egy „Speciális” módot, amely a Grok 4-et használja, ahogy az „Automatikus” mód is, amelyik automatikusan kiválasztja a legjobb módot a lekérdezés összetettségétől függően. Továbbá, ha Grokot használunk az X-en, akkor a Grok 4-et is használhatjuk a felső menü „Szakértő” menüpontjának kiválasztásával.
A Grok okos, sőt, mondhatni nagyon okos, de használata mégis óvatosságot igényel, mert miként a többi, interneten szabadjára eresztett MI, képes igencsak zavaros tanokat is a magáévá tenni. (Az ízlésén szintén lenne mit fejleszteni.) Mindössze néhány héttel azután, hogy kiderült, Adolf Hitlert dicséri, az új, erősebb „SuperGrok” hétfőn ismét árokba navigálta magát. A gyártó arra kényszerült, hogy rövid időre fel is függessze a chatbot működését.
Még Elon Musk, az xAI tulajdonosa is bosszús lett. Mikor egy felhasználó szóba hozta, hogy megint fel kellett függeszteni Grokot, a techmogul így válaszolt:
Ember, mi aztán sokszor lövünk a saját lábunkba!
A felfüggesztés rövid ideig tartott – kevesebb mint harminc percig –, de kínos: ismét kótyagos, kellemetlen félretájékoztatás ömlött a felhasználókra.
És itt van az „Imagine” videógeneráló funkciói is, amelyet szintén most augusztusban adtak hozzá a Grokhoz: ez meg vetkőzteti a nőket. Az úgynevezett Spicy mód automatikusan meztelen tartalmakat generál még olyan felszólítások nélkül is, hogy „ruhák levétele”. S mint az alábbi TikTok-videón látható, Taylor Swift énekes-dalszerzőről lazán létrehoz deepfake tartalmakat. Sőt!
