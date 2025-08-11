4 órája
Lövöldözésben meghalt fiúval készített interjút egy sztártudósító
Jim Acosta, a CNN korábbi fehér házi tudósítója leült beszélgetni egy több mint hét évvel ezelőtt elhunyt személy másával. Vendége Joaquin Oliver avatárja volt, a 2018-as, floridai Parklandben történt középiskolai lövöldözés 17 halálos áldozatának egyike.
Oliver édesapja 2022. március 24-én, a March For Our Lives mozgalom hullazsákjai előtt
Forrás: Getty Images
Fotó: Robb Hill
Az áldozat, Oliver mesterséges intelligenciával létrehozott mása, avatárja „egyedi interjút” adott Acostának.
Az alábbi videóban Oliver látható, akit egy régebbi fényképe alapján alkottak újra. Acosta megkérdezi az avatárjától: „Mi történt veled?”
„Értékelem a kíváncsiságodat” – válaszolja Oliver sietős, hangsúlytalan, monoton hangon.
Túl korán elszakítottak ettől a világtól az iskolámban történt fegyveres erőszak miatt. Fontos beszélni erről, hogy biztonságosabb jövőt teremthessünk mindenkinek.
Az avatár kissé természetellenesen formálja a szavakat.
Oliver 17 éves volt, amikor megölték a Marjory Stoneman Douglas középiskola folyosóján. Imádott írni, és aznap, Valentin-napon a barátnőjének virágot hozott az iskolába.
Acosta a közösségi médiában hirdette az interjút, mondván, hogy az „kihagyhatatlan és egyedülálló műsor”. A korábbi tudósító miután januárban szakított a CNN-nel, jelenleg független újságíróként dolgozik, és a Substack blogon tesz közzé tartalmakat.
A különös interjú miatt sokan kritizálták. A Bluesky közösségi média platform egyik dühös felhasználója ezt írta: „Vannak az iskolai lövöldözéseknek élő túlélői, akiket kérdezhetnél, és a válaszaik az ő szavaik és gondolataik lennének, nem pedig teljesen kitaláltak.”
Acosta elmondta, hogy az avatárt a szülők kérésére alkották meg, és az apa, Manuel Oliver kérte őt, hogy interjút készítsen vele.
Az apa azt mondja, hogy bár ez csak a fia MI által vezérelt változata, és hogy tudja, nem lehet őt többé visszahozni, de áldás volt számára újra hallani a hangját. Alig várja, hogy lássa, mire képes még a mesterséges intelligencia.
Nem ez az első alkalom, hogy MI-t használnak a Parkland áldozatainak visszahozatalára. Tavaly több áldozat szülője indított robothívásos kampányt The Shotline néven, amelyben hat, a tömeglövöldözésben meghalt diák és alkalmazott hangját használták fel. Azt akarták, hogy a mesterséges intelligencia képességeit felhasználva sürgessék a kongresszusi képviselőket, és követelték a fegyverreformot. Oliver is megszólalt:
Ma azért szólalok meg, mert a szüleim mesterséges intelligenciával újraalkották a hangomat, hogy beszéljek – mondta. – Hány hívás kell még, hogy törődj vele? Hány halottat fogsz még hallani, mielőtt végre felfigyelsz?
Az interjút kritizálók viszont azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligencia nem segít, Joaquin Oliver soha nem nőhet fel, örökre 17 éves marad, a tinédzserkori közösségi média személyiségének csapdájába rekedve. Miközben az élők törvényes joga, hogy ne lopják el a személyazonosságukat mesterséges intelligencia által generált hamisításokhoz, a halottak ma szabad prédává válhatnak.
