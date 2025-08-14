1 órája
Hitt a mesterséges intelligenciának, megőrült, kórházba került
Egy férfi kételkedés nélkül megbízott a ChatGPT tanácsaiban. Téveszméivel kórházba került, azt hitte, a szomszédja próbálja megmérgezni.
Egyre többen kérnek orvosi tanácsokat a mesterséges intelligenciától, a Microsoft fogyasztói mesterséges intelligenciája például napi több mint 50 millió egészségügyi témájú tanácsot nyújt. Nem alaptalanul: az Egyesült Államokban az orvosi munkakör gyakorlásához szükséges orvosi engedélyezési vizsgát használják referenciaértékként a mesterséges intelligencia minősítésében. Az MI mindössze három év alatt elérte a szinte tökéletes pontszámokat a vizsgán, a mesterséges intelligencia immár 80%-os pontossággal diagnosztizál, szemben az emberi orvosok 20%-os teljesítményével.
A meghökkentő adatok ellenére érdemes vigyázni: a pontatlanul feltett kérdésekre rossz válaszokat kaphatunk; s a válaszok forrását is érdemes átkutatni.
Nem rég számolt be az Annals of Internal Medicine: Clinical Cases folyóirat egy pórul járt férfiről, aki vakon elfogadta a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot tanácsát.
A 60 éves, az Egyesült Államokban élő, egészségtudatos férfi korábbi tanulmányaiból kiindulva úgy döntött, kiiktatja a sót (nátrium-kloridot) az étrendjéből. Megkérdezte a ChatGPT-t annak alternatívájáról. A mesterséges intelligencia a nátrium-klorid helyett nátrium-bromid használatát javasolta. Az illető online be is szerezte a nátrium-bromidot, és precízen beépítette az étrendjébe.
Bár a nátrium-bromid használható nátrium-klorid helyett, például a fürdőkád tisztítására – nem pedig az ételek sózására –, a ChatGPT
nem magyarázta el ezt a fontos összefüggést, és nem is kérdezte az illetőt, hogy milyen céllal akarja helyettesíteni a nátrium-kloridot.
A férfi a nátrium-bromid fogyasztásának megkezdése után három hónappal kereste fel a sürgősségi osztályt, és arról már kótyagosan beszélt, hogy a szomszédai meg akarják mérgezni.
Kórházi tartózkodása első 24 órájában paranoid téveszmék, hallási és vizuális hallucinációk tüneteit mutatta. Megpróbált megszökni a kórházból, kényszerpszichiátriai osztályon kezelték. Antipszichotikumok és intravénás infúziók beadása után nyerte vissza önuralmát, és akkor tudta csak elmesélni a ChatGPT-vel folytatott konzultációt.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján brómmérgezésben szenvedett. Míg egy egészséges ember vérének brómkoncentrációja kevesebb, mint 10 mg/l, a férfi vérében 1700 mg/l-t találtak.
A brómmérgezés olyan állapot, amely brómalapú gyógyszerek hosszú távú alkalmazásával alakul ki. Tünetei közé tartozik hányás, székrekedés, bőrgyulladás és bőrpír, valamint pszichiátriai tünetek, például delírium és hallucinációk.
Ingyenes lett az egyik legerősebb mesterséges intelligencia fizetős változataA Grok 4 mostantól ingyenesen elérhető. Azért csak óvatosan.
Mivel a brómtartalmú vegyületeket egykor álmatlanság és hisztéria kezelésére használták, becslések szerint a 20. század elején pszichiátriai intézményekbe felvett betegek akár 8%-a is brómmérgezésben szenvedett. A brómtartalmú gyógyszereket ezt követően fokozatosan kivonták a forgalomból, s a brómmérgezéses esetek száma az 1970-es és 1980-as években drámaian csökkent.
A beteget három hetes kezelés után komolyabb problémák nélkül kiengedték. A Science Alert tudományos kiadvány megjegyezte:
Tény, hogy a feltörekvő mesterséges intelligencia technológiák még nem váltották fel az emberi szakértelmet a valóban fontos területeken.
„Fontos megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia rendszerei, mint például a ChatGPT, tudományosan helytelen tartalmat generálhatnak, nem képesek kritikusan megvitatni az eredményeiket, és végső soron hozzájárulhatnak a félretájékoztatás terjedéséhez.” „Valószínűtlen, hogy egészségügyi szakember nátrium-bromidot javasolna egy olyan betegnek, aki a nátrium-klorid alternatíváját keresi.”
A mesterséges intelligencia által működtetett, a nap 24 órájában elérhető chatbotok empatikus válaszokat kínálnak, s kényelmes alternatívát jelentenek a nehezen elérhető és drága emberi szakértők helyett. A tanácsait kritikátlanul követők közül mind többen arról számolnak be, hogy spirituális élményeket és vallási téveszméket élnek át zavaros ötletei nyomán, sőt, az MI egyes fogékony felhasználókat a legváltozatosabb összeesküvés-elméletek elfogadására is készteti.
