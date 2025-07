Zuckerberg szerint ez váltja le a mobiltelefonokat

Világszerte több milliárd ember visel hagyományos szemüveget, így a váltás az okos verzióra logikus következő lépés lehet. Zuckerberg úgy gondolja, hogy az emberek hasonló ütemben térnek majd át az új technológiára, mint annak idején az okostelefonokra – írja a Focus alapján az Origo.

Zuckerberg jóslata

Zuckerberg szerint nemcsak a szemüvegesek, hanem azok is használni fogják, akik eddig nem viseltek szemüveget. A Meta már most is fejleszt ilyen eszközöket, például a Ray-Ban okosszemüveget. Zuckerberg kritizálta az Apple-t, mondván, az iPhone bevezetése óta nem történt valódi technológiai újítás. Úgy látja, hogy a nagy platformszolgáltatók inkább szabályokat erőltetnek rá a felhasználókra, mintsem új megoldásokat hoznának. Az AR-szemüvegek újfajta digitális élményt nyújthatnak, és leválthatják a mobiltelefonokat bizonyos helyzetekben. Ennek ellenére egyelőre kérdéses, hogy mikor és milyen mértékben válik ez a váltás valósággá.

