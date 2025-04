Mark Zuckerberg: „A közösségi médiának vége”

Zuckerberg szerint a WhatsApp alapítói „nem vágyakoztak innovációra és gyors növekedésre”. De úgy érvel, hogy a felhasználók számának 500 millióról több mint 2 milliárdra emelkedése a felvásárlás után cáfolja az FTC állítását, miszerint „a felvásárlás miatt hiányzott az innováció”.

A Meta és az FTC közötti per mögött vélhetően a Trump-adminisztráció szándékai is meghúzódnak. A Meta az Egyesült Államokban hivatalosan 2025. április 7-étől vetett véget a közzétett információk tényellenőrzésének. Ezt a lépést elemzők Donald Trump elnökké választásához kötik, s bár Zuckerberg azóta többször is ellátogatott a Fehér Házba, hogy

minél látványosabban demonstrálja kormányzat iránti elkötelezettségét, Trump elnök továbbra is támogatásáról biztosítja a cégóriás ellen folytatott pert.

Az FTC azzal érvel, hogy illegális monopolhelyzetet tart fenn az iparágban, jelentős részben a Facebook versenytársainak, például az Instagram (2012-es felvásárlás), illetve a WhatsApp üzenetküldő platform (2014-es felvásárlás) bekebelezésével.

A Meta viszont azt állítja, a közösségi média már nem létezik úgy, mint a 2020-as évek elején. A perben illusztrálta a vállalat, hogy versenytársaik – köztük a TikTok, a YouTube, az Apple iMessage – , ugyanúgy járnak el mint ők, miközben az FTC egyiket sem definiálja monopóliumként. Képernyőképeket mutattak be a különböző alkalmazásokból, hogy világossá tegyék, minden „közösségi” nagyvállalat ugyan úgy terjeszkedik: például a rövid videoklipek hasonlóan néznek ki az Instagramon, mint a TikTokon; az üzenetek lényegében egyformán festenek az Instagram DM-ekben, mint az Apple iMessage-ben.

Bár a hasonlóságok bizonyítékként szolgálnak a Meta védelmében, egyúttal azt is megmutatják, a Facebook és társai drámaian befolyásolták az egész online világot.