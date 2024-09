Már hónapok óta pletykálják, hogy még idén piacra dobják a generációs konzolok – a PlayStation 5 és az Xbox Series X – erősebb verzióját, és ez most be is igazolódott, legalábbis a Sony oldaláról – a Microsoft még nem közölt semmit egy új Xbox fél konzolról. A keddi eseményt csak egy nappal korábban jelentették be, akkor sem mondta a cég, miről lesz szó, de már sejteni lehetett, hogy még a Black Friday és karácsony előtt pár hónappal megkörnyékezik a vásárlókat.