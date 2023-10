Naomi Gleit

Ő a nagy kivétel. Ritkaságszámba megy a Facebook alapítói között, mert még mindig a cégnél dolgozik. Marketingesként kezdte, most termékvezető. Évekig viselte a társadalmi javakért felelős alelnöki címet: a gyakorlatban az volt a feladata, hogy kezelje a közösségi hálózatok behemótjának erkölcsi botrányait olyan válságokon keresztül is, mint a Cambridge Analytica botrány – ha még emlékszünk rá. Most már szélesebb felelősségi köre van.

Gleit Zuckerberg egyik legmegbízhatóbb tanácsadója lett. „Ez volt az első munkám az egyetem után” – mondta Gleit. „Az idő múlásával annyi változást láttunk a technológiában, annyi változást a cégben, hogy igen, ugyananott dolgoztam, de 17 különböző állásban."

„Azt hiszem, követtünk el hibákat, de tanultunk is a hibáinkból” – mondta Gleit a PBS-nek.

Andrew McCollum

Forrás: TheDesk

McCollum a kezdetektől fogva ott volt, 2004-ben Zuckerberg kérésére elkészítette a logót és egy grafikai sémát az oldalhoz, bár roppant kevés grafikai tervezési tapasztalata volt. McCollum 2006 őszéig kitartott a Facebookon, és különféle, köztük mérnöki feladatokat is ellátott. 2011-ben csatlakozott a Flybridge Capital kockázatitőke-társasághoz, majd a Philo, a 2017-ben elindított olcsó videó streaming szolgáltatás első befektetője lett.

A Philo vezérigazgatójaként azt mondta a The Desknek, legfontosabb célja a vállalat nyereségének egy részét úgy elosztani, hogy a közösség hasznára legyen.