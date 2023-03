2020-ban Zuckerberg új, évtizedre szóló célt tűzött ki maga elé:

A következő évtizedben nem az a célom, hogy szeressenek, hanem hogy megértsenek.

A 2016-os politikai félretájékoztatás miatt kapott kritikák miatt a vállalat „kemény évre” készült a 2020-as elnökválasztással.

Ekkor ismét tanúskodott a Kongresszus előtt – Tim Cook, Jeff Bezos és Sundar Pichai társaságában – trösztellenes ügyekben. A Facebookkal szemben később két trösztellenes keresettel is éltek, amelyek a cég feloszlatását célozták.

2021 elején, az Egyesült Államok Capitoliumában történt erőszakos felkelés után Zuckerberg bejelentette, hogy a Facebook határozatlan időre felfüggeszti Trumpot. A Meta 2023-ban visszaállította a volt elnök fiókját, Trump pedig márciusban tette meg első bejegyzését, miután visszatért a platformra.

Még abban az évben újabb jelentős adatszivárgás következett: ezúttal 533 millió Facebook-felhasználó telefonszáma és személyes adatai szivárogtak ki az internetre.

Az óriásvállalat októberben bejelentette, hogy a cég nevét Metára változtatja, hogy tükrözze azt a törekvését, hogy „elsősorban metaverzummá váljon”. Tavaly februárban a Meta új mérföldkőhöz érkezett:

a Facebook felhasználói száma története során először csökkent.

Mark Zuckerberg avatarként jelenik meg a Connect 2022-n

Forrás: Meta

Novemberben Zuckerberg bejelentette, hogy a Meta több mint 11 000 embert, azaz a munkatársainak nagyjából 13%-át bocsátja el, a cég történetének legnagyobb tömeges leépítése során.

Az elbocsátások részben azért váltak szükségessé, mert a Covid alatt a világ online-re tért át, s a technológiai cégek, köztük a Meta túlzottan is meghíztak. „Sokan azt jósolták, hogy ez egy tartós gyorsulás lesz, ami a járvány vége után is folytatódik. Én is így tettem, ezért úgy döntöttem, hogy jelentősen növelem a befektetéseinket. Sajnos ez nem úgy alakult, ahogy vártam.” – mondta.

2023 februárjában Zuckerberg közölte, hogy 2023 lesz a Meta „hatékonysági éve”. Márciusban kiderült, hogy a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Meta további 10 000 dolgozóját bocsátja el.

Egyes Meta-befektetők továbbra is elégedetlenek Zuckerberg metaverzumos terveivel, a cég részvényei 24%-ot estek. Zuckerberg azonban azt mondta, továbbra is milliárdokat kíván költeni a metaverzum építésére.

A Meta februárban 40 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást jelentett be, hogy megnyugtassa a részvényeseket, mivel a vállalat üzleti és bevételi növekedése megtorpant. A visszavásárlás hírére 23%-kal emelkedtek a részvények, és ennek következtében Zuckerberg nettó vagyona nőtt, nagyjából 12 milliárd dollárt nyert egyetlen nap alatt. Körülbelül 75,8 milliárd dolláros vagyonával ma ő a világ 13. leggazdagabb embere.