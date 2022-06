A víz éltető elem – de nem a mobilnak

Bár jó pár vízálló készülék elérhető a piacon, jó tudni, hogy még azok ezek vízállósága is csökkenhet idővel. Ha nem vagyunk elég óvatosak, az eszközök belsejébe a borításuk résein és a csatlakozókon keresztül könnyen víz kerülhet. Ez okozhat zárlatot vagy korróziót, ami akár teljesen tönkre is teheti a kütyüt.

Igyekezzünk mindig zárt helyen tartani kényes eszközeinket – a strandon tegyük lehetőleg vízhatlan tasakba. Nagyobb esőben is legyünk elővigyázatosak, nem feltétlenül elegendő a zsebünkbe tenni a telefont, hiszen ez is könnyen átázhat, illetve az erős párától is érdemes védeni készülékünket.

Ha megtörtént a baj, a lehető leghamarabb kapcsoljuk ki a telefont, egy száraz ruhával töröljük át, távolítsunk el minden mozdítható alkatrészt, és hagyjuk kiszáradni, de a legjobb, ha mihamarabb egy megbízható szervízbe visszük. A vízálló eszközök terén is jobb az óvatosság: ne a telefonnal együtt csobbanjunk a vízbe, ha pedig semmiképp sem tudunk lemondani a vízben készült Instafotókról, használjunk vízálló tokot.

A túl sok nap nem csak nekünk lehet káros

Napozás közbeni netezés, játék a mobilunkon jó elfoglaltság, azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a túl sok és erős napfény nemcsak nekünk, de telefonunknak is káros. Az extrém hőmérsékletre a telefon belső alkatrészei és a folyadékkristályos kijelzők is érzékenyen reagálnak, tartós károk keletkezhetnek a készülékben: például adatvesztés, lassulás vagy az akkumulátor megrepedése is előfordulhat.

Mobilunkat ne hagyjuk közvetlen napsütésnek kitett helyen – a kijelző üvege alatti területe gyakorlatilag üvegházként tárolja a hőt –, de a nyári melegben könnyen felforrósodó autóban sem. Ha ez mégis bekövetkezne, azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, vigyük árnyékos helyre, és várjuk meg, míg normál hőmérsékletre hűl.

Semmiképp se siettessük a hűlést, ne tegyük hűtőbe, hiszen a különböző hőtágulási tulajdonsággal rendelkező alkatrészek miatt a gyors hőmérséklet-változás is bajt okozhat. A gyártók ajánlása szerint a biztonságos működéshez ideális hőmérséklet 0 és 35 fok között van.

Mi az? Feldobjuk telefon, leesik reccs…

Nem feltétlenül kell kétbalkezesnek lennünk ahhoz, hogy telefonunk egy-egy alkalommal a földön landoljon. Hiába igyekszünk legjobb tudásunk szerint odafigyelni, bárkivel előfordulhatnak balesetek, főleg, amikor például a nyaralás alatt nem a hétköznapi rutinok szerint használjuk telefonunkat, s a nagy melegben is sokaknak még inkább nehezére esik koncentrálni. Nem is beszélve a fesztiválszezonról és az egyéb kültéri programokról, amelyek jogosan vonzzák az embereket és egyben a baleseteket is. Érdemes minél jobb minőségű törésálló fóliát és tokot beszereznünk mobilunkra – a Yettel-üzletekben a fóliát méretre is vágják –, így felhőtlenül élvezhetjük a szabadtéri koncerteket vagy a túrázást.

A zsebesek nem mennek nyári szünetre

A nyári rendezvények és a turistaszezon idején a lopások aránya is nő: a zsebesek előszeretettel használják ki a zsúfolt helyszíneket. A mobilunkat ne tartsuk a táskánk külső részében és nadrágunk hátsó zsebében; szórakozóhelyen, strandon, kávézóban, étteremben pedig egy pillanatra se tegyük az asztalra, mert egy másodpercnyi figyelmetlenség esetén is pórul járhatunk. Gyakori trükk, hogy a zsebesek elterelik a gyanútlan turisták figyelmét, és a kezükben lévő szórólap vagy térkép takarásában elemelik az asztalon heverő mobiltelefont.

Érdemes a telefonunkban engedélyezni a nyomkövető funkciót, amivel utólag be tudjuk azonosítani az aktuális helyzetét és blokkolni tudjuk az eszközt. Ha mégis idegen kézre kerülne, azonnal hívjuk a szolgáltatót és a rendőrséget. Ha a tolvaj képes volt bejutni a készülékbe, könnyen hozzáférhet az adatokhoz és hívásokat is indíthat, éppen ezért fontos a szolgáltatások azonnali felfüggesztése és a telefon zárolása.

Továbbá érdemes előre biztosítást is kötni a készülékre, amit a készülék vásárlásakor vagy később is megtehetünk a szolgáltatónknál. A Yettel készülékbiztosítása a választott csomagtól függően fedezetet nyújthat nem csak a lopásra, de véletlenszerű mechanikai károsodásra, például törésre, elázásra, vagy akár rongálásra, belső meghibásodásra és párásodásra is; és akár bizonyos típusú használt készülékekre is köthető biztosítás, ha azok a szerződéskötés időpontjában sértetlenek. Mindezt egy ingyenes első hónappal.

Felszabadultan, korlátok nélkül

Természetes, hogy a nyári programokat szeretnénk megörökíteni az utókornak. Pörögnek az Instasztorik, Facebook-bejegyzések, de sok egyéb hasznos funkció miatt sem hagynánk otthon szívesen készülékünket: online navigáció, térkép, lépésszámláló, kikeressük a helyi látnivalókat, a legjobb környékbeli éttermeket. Ilyenkor még inkább jól jön a korlátlan adatforgalom, így nem kell azon aggódnunk, hogy egyhamar elfogy a netünk.

A Yettel Prime tarifái korlátlan belföldi adatmennyiséget tartalmaznak, ami a hazai nyaralásokat segít gondtalanná tenni, ha pedig valaki új készülékkel vágna neki a nyárnak, a szolgáltatónál több kedvező, akár 0 forintos kezdőrészlettel elvihető ajánlat közül is választhat.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)